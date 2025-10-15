Criminales desaparecen a madre buscadora María de los Ángeles en Mazatlán, Sinaloa

¡Criminales la desaparecen! La tarde del 14 de octubre, en Mazatlán, Sinaloa, la madre buscadora, María de los Ángeles Valenzuela, fue reportada urgentemente como desaparecida por el colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, al que pertenece. Según los integrantes, la mujer fue privada de su libertad por delincuentes armados mientras se desplazaba por la colonia Salvador Allende, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Desaparición de madre buscadora en Mazatlán genera alerta nacional

El colectivo difundió rápidamente una ficha de búsqueda con fotografía y características de la víctima, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades para localizarla con vida.

María de los Ángeles se había unido a esta organización tras la desaparición de su hijo y de su primo en 2024 y 2025, respectivamente, dedicando su vida a la búsqueda de personas desaparecidas y a la defensa de los derechos humanos en la región.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestó su profunda preocupación por el caso, solicitando que se reconozca la labor de María de los Ángeles y que su desaparición sea investigada bajo la línea de búsqueda con vida. Además, pidieron protección integral para su familia y para las integrantes del colectivo, ante la creciente violencia que enfrenta el estado de Sinaloa.

Búsqueda urgente de María de los Ángeles Valenzuela moviliza a colectivos y autoridades

En entrevista con los medios, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), exigió el regreso sano y salvo de María de los Ángeles Valenzuela.

Señaló que la mujer fue privada de la libertad y que hasta ahora no hay noticias de ella; Loza Ochoa alertó sobre la gravedad del caso, dado que quienes buscan a desaparecidos también corren peligro, y destacó que la desaparición se da en un contexto de incremento de casos en Mazatlán y Sinaloa, sin denuncias previas de amenazas.