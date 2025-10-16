Bala atraviesa la pierna de un menor en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un suceso de gravedad se registró en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un hombre acudió a las instalaciones de la Cruz Roja del Parque Morelos, en un vehículo particular, pidiendo auxilio para su hijo. El menor de edad había resultado herido por un proyectil de arma de fuego.

La víctima fue ingresada de urgencia, confirmándose una lesión de bala en una de sus piernas, con trayectoria de entrada y salida. Según el padre, la agresión ocurrió en el municipio de Tonalá. El estado de salud del menor fue catalogado como regular.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco tomaron conocimiento del hecho y se encuentran investigando la agresión contra el menor, cuya edad se desconoce.

La movilización del padre para trasladar a su hijo a la Cruz Roja permitió la atención inmediata, mientras que la Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos ocurridos en Tonalá.

Incendio de dos vehículos en Teocaltiche genera alerta

Una vez más, los residentes del municipio de Teocaltiche, Jalisco, vivieron momentos de pánico y terror en la zona centro, tras el incendio de dos vehículos. Las autoridades se movilizaron intensamente en la zona luego de los reportes.

El primer incidente se registró en la colonia El Puente, donde se localizó una camioneta estacionada envuelta en llamas. Bomberos acudieron de inmediato al lugar para controlar y sofocar el fuego.

Minutos después, la alarma se encendió nuevamente en la colonia El Santuario. Los vecinos reportaron un segundo incendio activo, también en una camioneta estacionada, que fue consumida por el fuego. Se confirmó que ambos vehículos incendiados presentaban características similares.

La rápida intervención de los bomberos municipales logró extinguir el fuego en ambos casos, descartando la presencia de personas lesionadas. Sin embargo, este doble siniestro ha puesto en alerta a las autoridades estatales, quienes han iniciado una investigación para determinar si los vehículos fueron incendiados de manera intencional, dadas las circunstancias y la similitud de los sucesos.

Incendio en una vivienda en Lomas de Polanco

En un hecho distinto, la tranquilidad de los habitantes de la colonia Lomas de Polanco, en el municipio de Guadalajara, se vio interrumpida por un fuerte olor a humo. Al percatarse de lo que ocurría, se confirmó que una vivienda estaba ardiendo en llamas. Los hechos se suscitaron en el cruce de las calles David Berlanga y Ramón Alcorta.

Una columna de humo y llamas alertó a los vecinos. Elementos de la Policía de Guadalajara y del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio. La prioridad fue el desalojo de los moradores del inmueble, así como la eliminación de factores de riesgo, entre ellos un cilindro de gas de 30 kilos. Los bomberos emplearon mangueras de alta presión para sofocar el incendio.

El fuego se concentró, aparentemente, en una zona de la vivienda donde se almacenaba basura, y las llamas llegaron a propagarse a un domicilio aledaño, aunque sin causar daños considerables en este último. Las autoridades, incluyendo a la Policía y Bomberos, descartaron personas lesionadas. Si bien las causas del siniestro son desconocidas, no se descarta que el incendio pudiera haber sido provocado de manera intencional, y se investiga el origen.