Desaparecida en Nayarit: Alerta AMBER por Sherley Analí Bautista, bebé de 1 año

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), en coordinación con la Coordinación Nacional del Programa Alerta AMBER México, activó una alerta nacional para localizar a Sherley Analí Bautista Tiburcio, una niña de 1 año de edad, quien fue vista por última vez el 13 de octubre de 2025 en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Conforme al reporte oficial, se desconoce el paradero de la menor de edad y las autoridades temen que su integridad física se encuentre en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

¿Dónde y cuándo desapareció Sherley Analí?

De acuerdo con la ficha difundida, Sherley Analí fue vista por última vez en Santiago Ixcuintla, Nayarit, sin que hasta el momento existan pistas claras acerca de su paradero o la identidad de posibles acompañantes.

La Coordinación Nacional del Programa Alerta AMBER extendió la búsqueda a las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, solicitando la colaboración de medios, autoridades locales y ciudadanos para difundir la información y localizar a la menor lo antes posible.

¿Cómo ayudar a encontrar a Sherley Analí?

Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Sherley Analí Bautista Tiburcio. Cualquier dato puede ser crucial. Si tienes información, comunícate de inmediato al:

Teléfono: 55 5346 2516 (Programa Alerta AMBER México)

También se puede acudir a cualquier agencia del Ministerio Público o reportar a través de los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

¡La importancia de actuar rápido! En los casos de desaparición de menores, las primeras horas son cruciales para su localización con vida. Por ello, la difusión inmediata de la ficha de búsqueda es clave.

¡Recuerda que cada compartido cuenta! Si puedes, difunde esta información en redes sociales y contribuye a que Sherley Analí regrese sana y salva a casa con su familia; ¿has visto a esta menor de 1 año de edad? Tu ayuda puede marcar la diferencia.