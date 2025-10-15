VIDEO: Nace bebé en plena calle; policías asistieron el parto de mujer en Eje 1 Norte

Policías de la CDMX ayudaron a que una mujer en situación vulnerable a dar a luz en calles de la colonia Guerrero. El momento quedó grabado en video.

Una mujer de 38 años, identificada como María, que se encontraba en una situación vulnerable, dio a luz en la calle. El evento ocurrió en la intersección de Eje 1 Norte Mosqueta y Paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, cuando la mujer comenzó el trabajo de parto sin acceso inmediato a atención médica.

Vecinos y personas que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia al presenciar el alumbramiento. Rápidamente, policías del sector Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio. Encontraron a María en medio de la calle, experimentando fuertes contracciones.

#CDMX | Policías asisten parto de mujer



El personal de la policía de la CDMX ayudan a una mujer que entró en labor de parto en la colonia Centro.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/p1uGGhuP1e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

Al menos seis policías ayudaron en la labor de parto de la mujer y momentos después llegó personal médico para continuar con el procedimiento para ayudar a la madre y al bebé.

Los oficiales de policía permanecieron con la madre y el bebé durante aproximadamente 20 minutos, ofreciendo apoyo básico y seguridad mientras esperaban refuerzos. Posteriormente, llegó una ambulancia de Protección Civil de Cuauhtémoc para estabilizar a la madre y al recién nacido.

Finalmente, ambos fueron llevados al hospital Gregorio Salas para recibir una evaluación y la atención médica necesaria.

¿Cómo actuar en caso de labor de parto en la calle?

Si te encuentras con un parto inesperado en la calle, la prioridad es mantener la calma y contactar de inmediato a los servicios de emergencia