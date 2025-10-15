Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Caos en el Metro CDMX hoy 15 de octubre 2025! Retrasos en la Línea 3; piden agilizar el servicio

A través de redes sociales, usuarios han reportado retrasos en distintas estaciones de la Línea 3; te compartimos las noticias más relevantes.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Iveth Ortiz
Compartir nota
Metro CDMX hoy 15 de octubre 2025: Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 15 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

La estación Tepito se encuentra abierta y ofreciendo servicio con normalidad.

EN VIVO

Siguen los retrasos en la Línea 3

Línea 3 detenida en la estación Etiopía en dirección a Universidad; aseguran que para Indios Verdes pasan con normalidad; piden agilizar el avance de trenes.

¡Más de 10 minutos de espera! Siguen los retrasos en la Línea 3

Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 3, aseguran llevar más de 10 minutos frenados en la estación Eugenia en dirección Indios.

Retrasos en la Línea 3; trenes detenidos en dirección a Universidad

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran estar detenidos en la estación 18 de Marzo en dirección a Universidad.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

Notas