¡Caos en el Metro CDMX hoy 15 de octubre 2025! Retrasos en la Línea 3; piden agilizar el servicio
A través de redes sociales, usuarios han reportado retrasos en distintas estaciones de la Línea 3; te compartimos las noticias más relevantes.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 15 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
La estación Tepito se encuentra abierta y ofreciendo servicio con normalidad.
#AvisoMetro: La estación Tepito permanece abierta. Todas las estaciones de la Línea B operan con normalidad y la circulación de trenes se mantiene continua en ambas direcciones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025
EN VIVO
Siguen los retrasos en la Línea 3
Línea 3 detenida en la estación Etiopía en dirección a Universidad; aseguran que para Indios Verdes pasan con normalidad; piden agilizar el avance de trenes.
L3 detenida en Etiopía dirección Universidad, para Indios Verdes pasan los trenes como si nada.— Brayan García (@EduardoBryan22) October 15, 2025
¡Más de 10 minutos de espera! Siguen los retrasos en la Línea 3
Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 3, aseguran llevar más de 10 minutos frenados en la estación Eugenia en dirección Indios.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Retrasos en la Línea 3; trenes detenidos en dirección a Universidad
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran estar detenidos en la estación 18 de Marzo en dirección a Universidad.
Buen día, Brayan, para una pronta atención ¿puedes indicarnos el número de vagón en el que viajas?, lo encuentras al final en los extremos superiores.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 9° C pic.twitter.com/BNUDTXhbMl— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025