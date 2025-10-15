Brutal choque en nueva ciclovía de Calzada da Tlalpan; policía de la CDMX termina en el hospital

Un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue trasladado a un hospital tras un aparatoso accidente vehicular ocurrido sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, después de que su auto particular fuera impactado por una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y cayera en la nueva ciclovía que está en construcción.

El conductor señalado como responsable fue detenido en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). El percance, que también involucró a un músico trombonista, provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y afectaciones viales en dirección al sur de la ciudad.

¿Qué pasó en Calzada de Tlalpan? Así fue el accidente de hoy miércoles

El choque ocurrió en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Corregidora, en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color azul circulaba a exceso de velocidad y no pudo esquivar al vehículo particular del oficial, un auto color gris, que intentaba incorporarse a la vialidad.

La fuerza del impacto fue tal que el auto del policía terminó proyectado sobre la banqueta, con severos daños en la carrocería, luego de pasar por la ciclovía, dejar un neumático en medio e impactar hasta la banqueta.

Policía herido y trasladado al hospital tras choque en Tlalpan

Al llegar al lugar, los oficiales de la SSC encontraron a un hombre uniformado con el rostro ensangrentado; se trataba de su compañero de la PBI, quien les narró lo sucedido.

Paramédicos de Protección Civil valoraron a los involucrados. El oficial fue diagnosticado con diversas heridas que ameritaron su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. El conductor de la camioneta azul, identificado como un músico trombonista, solo fue atendido en el sitio al no presentar lesiones de gravedad.

#Tarjetainformativa | #DETENIDO | Personal de @PBI_SSC de la #SSC solicitó a los servicios de emergencia tras un percance vehicular que se registró en @BJAlcaldia.



El hecho se registró, mientras los uniformados realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la… pic.twitter.com/s9NieVbp00 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 15, 2025

En el lugar del accidente, los policías bancarios detuvieron al conductor de la camioneta azul como el presunto responsable del choque. Tras informarle sus derechos, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.