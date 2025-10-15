Desaparecida en CDMX: Alerta AMBER para localizar a Olivia Jennifer Mountford Cruz

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta AMBER para localizar a Olivia Jennifer Mountford Cruz, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez desde el pasado 13 de octubre de 2025, en la colonia Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde entonces, se desconoce su paradero y crece la preocupación entre familiares y los vecinos de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la denuncia por desaparición fue recibida el mismo día de los hechos, a las 08:00 horas, después de que Olivia no regresara a casa como tenía previsto.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Olivia Jennifer Mountford Cruz, de 15 años, vista por última vez el pasado 13 de octubre en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/QeVuVHT2Ou — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 14, 2025

¿Quién es Olivia Jennifer Mountford Cruz?

Conforme a la ficha de búsqueda emitida por la autoridad, Olivia Jennifer mide 1.53 metros, tiene complexión delgada, tez clara y cabello teñido de rojo y rizado, además de que sus ojos son café claro y grandes.

Además, se proporcionaron varias señas particulares que podrían ayudar a identificarla: cuenta con un tatuaje en el dedo medio de la mano izquierda con forma de estrella, otro tatuaje pero de un carnero con corona de espinas en el brazo izquierdo, una ceja derecha cortada, una cicatriz pequeña en el labio superior izquierdo, además de piercing en la lengua y en el ombligo

Autoridades piden ayuda para localizar a Olivia Jennifer Mountford Cruz

La Alerta Amber CDMX solicita a la población compartir cualquier información que ayude a localizar a Olivia Jennifer. Si alguien cuenta con datos sobre su ubicación o la ha visto, puede comunicarse al número 55 5345 5084 o acudir a cualquier agencia del Ministerio Público.

Recuerda que cada minuto cuenta en la búsqueda de una persona menor de edad desaparecida, por lo que difundir la información puede ser clave para su pronta localización. Si la has visto o sabes algo, no dudes en reportarlo; tu llamada puede marcar la diferencia y ayudar a que Olivia Jennifer regrese sana y salva con su familia.