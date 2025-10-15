Marchas y manifestaciones hoy miércoles 15 de octubre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

17:30 HORAS | Hemiciclo a Juárez

Considera marcha a las 17:30 horas que dará inicio en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo.

Bahía de Santa Bárbara

Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Bahía de Santa Bárbara no. 23, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Paseo de la Reforma

Se prevé arribo de manifestantes durante el día en Paseo de la Reforma no. 10, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

San Lorenzo

Se espera concentración de manifestantes durante el día en San Lorenzo no. 104, col. San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

Plaza de la Constitución

Considera arribo de manifestantes en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones de Palacio Nacional, durante el día.

Calzada San Antonio Abad

Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Metro San Antonio Abad.