Marchas y manifestaciones hoy miércoles 15 de octubre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX
Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este miércoles 15 de octubre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy miércoles 15 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX). Para este viernes se esperan lluvias en gran parte de la CDMX, por lo que te recomendamos tomar precauciones en tus traslados.
¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?
17:30 HORAS | Hemiciclo a Juárez
Considera marcha a las 17:30 horas que dará inicio en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo.
Bahía de Santa Bárbara
Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Bahía de Santa Bárbara no. 23, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
Paseo de la Reforma
Se prevé arribo de manifestantes durante el día en Paseo de la Reforma no. 10, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
San Lorenzo
Se espera concentración de manifestantes durante el día en San Lorenzo no. 104, col. San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.
Plaza de la Constitución
Considera arribo de manifestantes en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones de Palacio Nacional, durante el día.
Calzada San Antonio Abad
Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Metro San Antonio Abad.
Programa Hoy No Circula 15 de octubre
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este miércoles 15 de octubre establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado rojo
- Placa con terminación 3 y 4
- Holograma 1 y 2
Para este miércoles, los vehículos que no circulan son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 y 2.
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomex.