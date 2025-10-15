Logo InklusionSitio accesible
Marchas y manifestaciones hoy miércoles 15 de octubre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este miércoles 15 de octubre.

Notas
Seguridad
Escrito por: América López, Felipe Vera
EN VIVO: Marchas en CDMX.
EN VIVO: Marchas en CDMX hoy miércoles 15 de octubre, calles cerradas y alternativas viales|X: OVIALCDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy miércoles 15 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX). Para este viernes se esperan lluvias en gran parte de la CDMX, por lo que te recomendamos tomar precauciones en tus traslados.

Marchas EN VIVO

¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?

17:30 HORAS | Hemiciclo a Juárez

Considera marcha a las 17:30 horas que dará inicio en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo.

Bahía de Santa Bárbara

Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Bahía de Santa Bárbara no. 23, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Paseo de la Reforma

Se prevé arribo de manifestantes durante el día en Paseo de la Reforma no. 10, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

San Lorenzo

Se espera concentración de manifestantes durante el día en San Lorenzo no. 104, col. San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

Plaza de la Constitución

Considera arribo de manifestantes en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones de Palacio Nacional, durante el día.

Calzada San Antonio Abad

Se prevé concentración de manifestantes durante el día en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Metro San Antonio Abad.

Programa Hoy No Circula 15 de octubre

El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este miércoles 15 de octubre establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:

  • Engomado rojo
  • Placa con terminación 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

