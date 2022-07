Despiden a víctimas de multihomicidio en bautizo de León

León, Guanajuato.- Familiares despiden a las seis víctimas del multihomicido en un bautizo en la colonia Santa María de Cementos, en León, Guanajuato.

Hasta el panteón de San Nicolás llegaron los cuerpos de José Salomé, Cinthia, José Antonio, Mayra Guadalupe, Hugo Abraham y Juan José.

Video: Bajo fuerte operativo sepultan a familia asesinada en bautizo

Resguardados por elementos de seguridad al interior y al exterior del panteón, despidieron a sus familiares.

Quienes conocían a las víctimas dicen aún desconocer el motivo del ataque durante la madrugada del 10 de julio.





“Era tranquilo el muchacho, él no tenía mucho, la verdad es que no tenía ni enemigos ni nada; era lo que nosotros sabíamos, pero en sí no sabemos por qué pasó", señaló anonimamente uno de los vecinos.

Viven con temor después de ataque en bautizo

Luego de la masacre, en Santa María de Cementos en León se vive con temor, reconocen vecinos.

“Sí se ve un poco tensa y sí está más tranquila de como estaba antes. La gente nada más sale a lo que va y ya”

La violencia en esta colonia es recuerrente, según registros de la Secretaría de Seguridad de León, en 2020 mataron a cuatro personas, al igual que en el 2021.

“En sí, ahí en Santa María de Cementos pues cada vez hay balaceras pero no así, uno o dos o en veces ninguno, pero esto fue lo que se movió mucho porque era grande”

Ya en este 2022, en Santa María de Cementos ocho personas han sido asesinadas.

Las investigaciones tras el ataque

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Seguridad Pública, Sophia Huett López, afirmó que la masacre durante el bautizo en la colonia Santa María de Cementos, con el saldo de seis personas asesinadas y ocho más lesionados, forma parte del “tema de rivalidad delincuencial”.

Con base en las investigaciones preliminares, señaló que los homicidas iban contra dos personas identificadas, precisó la funcionaria. “No fue aleatorio, no es que haya sido una fiesta infantil, o una fiesta familiar. Lo que les puedo comentar al respecto es que forma parte del tema de rivalidad delincuencial, y en este caso una agresión muy directa con quien ya se tenía un antecedente”, dijo.