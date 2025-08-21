VIDEO: Rescatan a tres personas y un perro tras intensas lluvias en Nuevo León

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el área metropolitana de Monterrey generaron diversas situaciones de emergencia que obligaron la intervención inmediata de Protección Civil de Nuevo León y de cuerpos municipales.

Uno de los hechos más preocupantes ocurrió en el Río Santa Catarina, a la altura del puente vehicular de la avenida Eugenio Garza Sada, en Monterrey, donde un hombre quedó atrapado por la fuerte corriente. Tras una rápida movilización, brigadistas lograron rescatarlo con vida y ponerlo en una zona segura.

Rescate en San Nicolás: dos hombres atrapados en un arroyo

La misma tarde, otro hecho de riesgo se reportó en el municipio de San Nicolás, donde dos hombres en situación de calle quedaron atrapados en el arroyo Topo Chico debido a la crecida repentina del cauce.

Con el apoyo de una grúa, cuerdas y equipo especializado, los rescatistas lograron poner a salvo a ambos, evitando que la corriente los arrastrara. Este tipo de incidentes han encendido las alarmas de las autoridades, que recomiendan a la población mantenerse alejada de ríos y arroyos mientras continúen las lluvias.

San Pedro: rescatan a un perro en el arroyo El Obispo

Las emergencias no solo involucraron a personas. En el municipio de San Pedro Garza García, elementos de Protección Civil 911 y el grupo conocido como Rescate Grizzlies acudieron al arroyo El Obispo para salvar a un perro que había quedado atrapado en medio de la corriente.

El rescate fue exitoso, lo que generó reacciones positivas entre vecinos y en redes sociales, pues este tipo de operativos reflejan también la importancia de proteger a los animales en situaciones de riesgo.

Pronóstico del clima: más lluvias y tormentas eléctricas

De acuerdo con el reporte meteorológico, en las próximas horas se esperan lluvias ligeras acompañadas de tormenta eléctrica en Nuevo León, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos y encharcamientos en vialidades principales.

Autoridades estatales y municipales han solicitado a la ciudadanía manejar con precaución, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el pronóstico de más lluvias, Protección Civil de Nuevo León emitió las siguientes recomendaciones:



Evitar caminar o conducir cerca de ríos y arroyos.

No intentar cruzar corrientes de agua.

Resguardarse en casa durante tormentas eléctricas.

Reportar cualquier emergencia al 911.

Emergencias que reflejan la vulnerabilidad urbana

Estos rescates en Monterrey, San Nicolás y San Pedro dejan en evidencia la vulnerabilidad de quienes habitan en zonas aledañas a cauces naturales, especialmente personas en situación de calle y animales sin resguardo.