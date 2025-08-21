Exhibicionista golpeado en Puebla; le mostraba sus partes íntimas a niños

La noche del 19 de agosto, vecinos del Fraccionamiento San Patricio 2, en la ciudad de Puebla fue golpeado un presunto exhibicionista, el hombre fue sorprendido supuestamente mostrándole sus genitales a un grupo de niños en el parque comunitario, lo que provocó que le dieran una paliza.

De acuerdo con testimonios, un padre de familia lo descubrió tocándose indebidamente mientras observaba a niños que jugaban en el área. Tras alertar a otros vecinos, el grupo lo confrontó y confirmaron que se había bajado los pantalones para mostrar sus genitales.

La molestia se transformó rápidamente en violencia: los habitantes lo sometieron y golpearon hasta dejarlo ensangrentado. Aunque el hombre insistió en que “todo era un malentendido”, los vecinos no aceptaron su versión al considerarla incoherente.

Falta de vigilancia y omisión de la administración

Vecinos solicitaron llamar al 911; sin embargo, la administración del fraccionamiento se negó a realizar el reporte argumentando que no cuentan con vigilancia nocturna debido a la falta de pago de cuotas.

Posteriormente, advirtieron a los residentes que las agresiones físicas contra el señalado podrían derivar en consecuencias legales.

Horas después, la administración emitió un comunicado deslindándose de responsabilidades y anunció que turnará el caso a las autoridades correspondientes. También informó que aplicará sanciones internas contra el presunto exhibicionista y acosador, quien, según los reportes, reside en el mismo conjunto habitacional.

Exhibicionista escapa sin denuncia formal

A pesar de la gravedad del hecho, vecinos aseguraron que el hombre logró abandonar el lugar sin ser arrestado. Por su parte el fraccionamiento publicó en el mismo comunicado, que el sospechoso fue entregado a las autoridades, quienes hasta el momento permanecen en silencio y no existe confirmación oficial de que se haya presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

Ante esta situación, la administración del fraccionamiento convocó a una reunión vecinal para reforzar medidas de seguridad, evaluar la implementación de vigilancia nocturna y modificar el reglamento interno.

Comunicado del fraccionamiento tras caso del presunto exhibicionista en Puebla|Marv Seproaco

El incremento de violencia sexual infantil en México

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el incremento de 1,139.2% en la incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes entre 2010 y 2023 (de 791 a 9,802 casos) evidencia una tendencia preocupante.

