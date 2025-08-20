¡Otra polémica de Morena! Regidora de El Oro rechaza entrevista a medio local por no ser “afín” (VIDEO)

Una polémica ha estallado en el municipio de El Oro, Estado de México (Edomex), luego de que la regidora morenista Susana Sánchez González se negara a dar una entrevista a un reportero de un medio local. La razón fue que, según la funcionaria, solo atiende a medios que sean “afines a Morena”.

El incidente ocurrió cuando un periodista buscaba información en el Palacio Municipal sobre el tema del presunto adeudo de al menos cuatro quincenas a trabajadores del municipio.

Regidora de El Oro rechaza entrevista a medio local por no ser “afín” (VIDEO)

“Yo solo a puro medio de Morena voy a dar”, tras esa declaración el periodista le preguntó: "¿A puro medio de Morena?” y la regidora contestó: “Sí". El periodista refutó: “Usted es una servidora pública para todo el pueblo, no para Morena” y ella contestó: “Pero tengo la libertad de elegir, entonces yo ya tengo a mi medio”.

Posteriormente, quiso defenderse con que no había dado su autorización para que la grabaran: “De hecho yo los puedo denunciar, porque primero tienen que pedir permiso"; sin embargo, el periodista señaló que estaba en error, puesto que al ser servidora pública, no había ningún tipo de restricción para acercarse de esa manera a obtener una declaración.

Adeudo de trabajadores, el tema que la regidora Sánchez González intentó evitar

El motivo de la entrevista que la regidora rechazó, es de gran relevancia social para El Oro, puesto que los trabajadores del municipio, que presuntamente acumulan varias quincenas sin recibir su salario, enfrentan una situación económica crítica. La falta de un pago puntual afecta a familias enteras y pone en evidencia una posible crisis administrativa en el gobierno local.

Esto es solo un escándalo más del partido guinda que ha tenido contra los medios, pues varios funcionarios se han visto en contra de la prensa libre y rechazado a aquellos que los incomoden. Como es el caso de aquellos que han utilizado el recurso de “violencia política de género” para censurar a medios completos.