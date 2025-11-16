Cae célula ligada al “Mayito Flaco” tras violento choque entre “Mayos” y “Chapos” en Guasimal, Culiacán

Tras recibir un reporte de enfrentamiento entre las facciones de los "Mayos" y los "Chapos", en el municipio de El Guasimal, en Culiacán, fuerzas de seguridad realizaron un operativo en la zona, donde detuvieron a siete personas.

Además, aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y una camioneta con blindaje artesanal con las siglas MF, por lo que autoridades aseguraron que las personas aprehendidas y el arsenal hallado están presuntamente relacionados con el "Mayito Flaco".

Cae célula ligada al “Mayito Flaco”

Siete civiles armados, una camioneta con blindaje artesanal y un importante arsenal fueron asegurados durante un operativo del Grupo Interinstitucional en el municipio de Culiacán, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un presunto enfrentamiento en el poblado El Guasimal.

De inmediato, elementos de la Secretaría de Marina encabezaron recorridos terrestres por El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y las brechas que conectan estas comunidades, con la finalidad de interceptar actividades delictivas y detener a integrantes de la delincuencia organizada. Fue en la comunidad de El Pozo donde se realizaron las principales detenciones y aseguramientos.

Enfrentamiento entre "Los Mayos" y "Los Chapos"

Al llegar a El Guasimal, pobladores informaron al personal naval que momentos antes había ocurrido un enfrentamiento entre personas armadas pertenecientes a las facciones de "Los Mayos" y "Los Chapos".

Con esta información, los elementos ampliaron los patrullajes y, ya en El Pozo, localizaron una camioneta Dodge RAM 1500 con blindaje y torreta artesanal, además de equipo táctico, cargadores, municiones y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Los elementos detectaron a personas armadas dentro del cementerio y procedieron a la detención de siete hombres, tres de ellos heridos presuntamente por proyectiles de arma de fuego como resultado del enfrentamiento previamente reportado.



Una camioneta Dodge RAM-1500 color gris con blindaje y torreta artesanal.

4 Fusiles AK-47 cal. 7.62 mm.

1 Ametralladora M60 cal. 7,62 mm,

1 Fusil M4 cal. 5.56 mm.

13 Niples galvanizados sin carga, para elaboración de artefactos explosivos improvisados.

7 Cargadores para AK-47 abastecidos.

4 Cargadores para fusil M4 abastecidos.

115 Cartuchos cal. 5.56 mm a granel. 400 Cartuchos cal. 7.62mm a granel.

Los detenidos, el vehículo y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán para las investigaciones correspondientes.