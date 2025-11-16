Cae Isaac “N” presunto asesino de empleado del IMSS en Monterrey

El Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a un hombre por su presunta responsabilidad en el asesinato de un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocurrido el pasado 6 de noviembre en el municipio de Monterrey.

Detienen a Isaac "N" por el homicidio de un trabajador del IMSS

El detenido fue identificado como Isaac “N”, de 44 años, quien fue capturado por elementos de seguridad en calles de la colonia Urdiales.

De acuerdo con las autoridades, enfrenta una acusación directa por asesinar a balazos a un hombre identificado como Maximino, de 40 años.

Los hechos se registraron sobre la avenida Morones Prieto, cuando la víctima permanecía dentro de su vehículo estacionado en la calle Privada Ayutla, antes de ingresar a la Subdelegación del IMSS.

#ÚLTIMAHORA 🔴 Movilización en Monterrey



Autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre en el cruce de Ayutla y Tepic, en la col. Nuevo Repueblo. El hecho generó una intensa movilización de unidades de emergencia.



Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para… pic.twitter.com/MyAck5xaL3 — INFO7MTY (@info7mty) November 6, 2025

Según las primeras investigaciones, el agresor se acercó al automóvil y abrió fuego en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona mientras peritos levantaban las primeras evidencias del crimen.

Tras cometer el ataque, el responsable se alejó rápidamente de la zona y abordó un vehículo para huir con rumbo desconocido. La investigación permitió la identificación del presunto agresor, lo que derivó en su aprehensión días después.

Las autoridades informaron que Isaac “N”, presunto asesino del empleado de IMSS, enfrentará cargos por homicidio calificado y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde continuará el proceso correspondiente para definir su situación legal.

IMSS condena homicidio de su trabajador

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León lamentó profundamente el ataque y envió sus condolencias a la familia del empleado fallecido.

“La institución repudia estos hechos que arrebataron la vida a un trabajador de esta Subdelegación y expresa su total apoyo a sus seres queridos”, indicó el IMSS en un comunicado.

Asimismo, el organismo aseguró que trabajará de la mano con las autoridades del estado para esclarecer el caso. “El Instituto brindará toda la colaboración necesaria a las instancias encargadas de la investigación”, agregó.