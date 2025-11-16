Becas de Aprovechamiento Edomex 2025 abre registro: Fechas claves por apellido y requisitos

Si tus hijos estudian primaria en una escuela pública del Estado de México, las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex pueden convertirse en un apoyo determinante para que continúen sus estudios; este programa reconoce a las y los estudiantes con mejor desempeño y busca que ninguna familia pierda la oportunidad de recibir un respaldo económico por el esfuerzo académico de sus hijos.

La convocatoria es clara, pero a veces tanta información confunde, por eso aquí te explicamos de forma sencilla cómo funciona, quién puede participar y qué pasos no puedes saltarte.

Requisitos clave para acceder a las Becas Aprovechamiento Académico Edomex

Estas Becas de Aprovechamiento Académico Edomex están dirigidas a estudiantes de segundo a sexto de primaria y de primero a tercer grado de secundaria que estudien en planteles públicos; el requisito principal es contar con un promedio mínimo de 9.5, ya que el programa está enfocado en niñas, niños y adolescentes de excelencia.

Entre los requisitos principales de las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex se encuentran:



Ser estudiante regular inscrito en una institución pública del Edomex.



Promedio mínimo de 9.5.



Residir en el Estado de México.



Realizar el registro en la página oficial de la convocatoria, en la sección de solicitantes.



No recibir ningún otro apoyo económico de programas federales, estatales o municipales.

De cuánto es el apoyo de Becas de Aprovechamiento Académico Edomex

Las y los beneficiarios reciben un apoyo mensual durante gran parte del ciclo escolar; por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M. N.) mensuales, en una y hasta en 10 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué pasos son indispensables en el registro a las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex?

Para registrarte deberás ingresar a la página oficial de la Secretaría de Educación y llenar el formato en línea; el sistema asigna fechas según la inicial del primer apellido, por lo que es fundamental revisar el calendario y no dejar el trámite al último momento; recuerda que los plazos son improrrogables.

Además, las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex piden que el estudiante cuente con correo electrónico y teléfono propios, pues será el medio para recibir notificaciones.

También se solicita subir documentos en PDF para validar identidad, domicilio y la renuncia voluntaria en caso de recibir otro apoyo escolar federal.

Fechas clave y publicación de resultados de las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex

Las Becas de Aprovechamiento Académico Edomex manejan un calendario específico según la inicial del apellido del estudiante, por lo que es importante revisar con atención el orden de registro mostrado en la convocatoria oficial.

Quienes participen deberán completar su formato en línea únicamente durante el periodo asignado por la Secretaría, cuidando que cada dato sea correcto, pues una vez enviado no habrá posibilidad de corregirlo.

Fechas en orden para el registro de Becas de Aprovechamiento Académico Edomex