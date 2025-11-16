Alerta en Navolato por explosión en salón de fiestas: Criminales lanzan ataque y dejan varios heridos en XV años

Una violenta explosión registrada durante la noche del 15 de noviembre provocó momentos de terror y pánico en un salón de fiestas de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, Sinaloa, donde cuerpos de emergencia fueron alertados por múltiples personas lesionadas.

Explosión en salón de fiestas de Navolato deja varios lesionados

De acuerdo con los primeros reportes recibidos alrededor de las 22:00 horas, en el número de emergencia '911', de la Secretaría de Seguridad Pública, el incidente ocurrió durante una celebración en un salón ubicado en la colonia 4 de Marzo, en la intersección de las calles Cuarta y Domingo Rubí.

Testimonios preliminares señalaron que un artefacto explosivo fue lanzado desde el exterior, presuntamente mediante un dron, y detonó en plena fiesta de XV años, lo que generó pánico entre los asistentes y dejó alrededor de 10 personas con lesiones causadas principalmente por esquirlas.

Elementos policiales arribaron al lugar minutos después y confirmaron la explosión; no obstante, cuando las autoridades llegaron, varios de los heridos ya habían sido trasladados en vehículos particulares hacia hospitales cercanos. Hasta el momento, no se ha informado si entre las víctimas se encuentran menores de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NARCOGUERRA EN CULIACÁN: EJÉRCITO ABATE SICARIO Y CAEN CINCO REPLETOS CON EXPLOSIVOS EN FRACCIONAMIENTO

"Fueron 10 lesionados, ustedes ya lo saben. Hasta ahorita no tengo las edades, ya fueron trasladados a los hospitales. Están siendo atendidos, algunos de ellos ya están en sus domicilios, pero están siendo atendidos", señaló de manera preliminar a los medios locales el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino.

#Navolato 4taqu3 con explosiv0s dejó varios heridos en una fiesta de Villa Juárez.🚨❗️👇🏻 https://t.co/wgl1WwXiLI — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) November 16, 2025

Operativo de emergencia se despliega en Villa Juárez, Navolato tras explosión en salón de fiestas

La Fiscalía General del Estado desplegó peritos para llevar a cabo el levantamiento de indicios dentro y fuera del salón de eventos, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras diligencias para identificar el tipo de artefacto utilizado y reconstruir la mecánica del ataque. Hasta este domingo no se ha revelado el móvil de la agresión ni la ruta por la que ingresó el objeto explosivo.

La Fiscalía mantiene abiertas varias hipótesis y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el avance de las investigaciones en el municipio de Navolato.