Operativo en Culiacán logra la liberación de 20 personas secuestradas y el aseguramiento de armas

En un intenso operativo de última hora, durante este fin de semana, elementos del Ejército Mexicano, junto con corporaciones federales y estatales, encabezaron un estrategia en Sinaloa que permitió la liberación de 20 personas presuntamente secuestradas, en un inmueble ubicado en la zona de Campo El Diez de Culiacán.

La intervención derivó también en el aseguramiento de armamento, equipo táctico, presunta droga y un vehículo con reporte de robo, según informó el Grupo Interinstitucional de Seguridad.

Operativo en Campo El Diez permite la liberación de 20 personas en Culiacán

De acuerdo con los primeros informes, personal militar realizaba reconocimientos terrestres cuando detectó movimientos sospechosos en una vivienda al sur de la ciudad. Tras asegurar el perímetro, se notificó al Grupo Interinstitucional, integrado por la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal y Policía Estatal Preventiva, quienes coordinaron el ingreso al inmueble.

En el interior fueron localizados 17 hombres y 3 mujeres, todos mayores de edad. Las autoridades revisaron su estado de salud y los trasladaron a las instancias correspondientes para dar continuidad a los protocolos de protección y toma de declaraciones; hasta este momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecieron en el lugar ni las condiciones en que fueron hallados.

— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 16, 2025

Las autoridades aseguraron diversos objetos que podrían estar vinculados con actividades delictivas; entre lo encontrado había un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, así como ocho cargadores y 90 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm. También se localizó un inhibidor de señal con 12 antenas y dos chalecos tácticos equipados con placas balísticas.

Dentro del inmueble fueron recuperados 18 teléfonos celulares, además de dosis de hierba verde y cigarros con presunta droga, los cuales serán analizados por peritos para determinar su composición, también se hallaron 23 dólares y un vehículo Hyundai Tucson que contaba con reporte de robo.

En el área se aseguraron además 12 ponchallantas, comúnmente usados para bloquear el paso de vehículos; todo esto se quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la zona permanece bajo vigilancia.