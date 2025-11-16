¡Golpe histórico! Caen dos operadores del CJNG en Quintana Roo: Aseguran armas, explosivos y drogas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo realizó uno de los aseguramientos de armamento más importantes del año en la Zona Norte de la entidad, al detener a dos presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aseguramiento que reveló la estructura de los Operadores del CJNG Quintana Roo

El operativo, encabezado por la Dirección de Investigación y con apoyo de la Secretaría de Marina, permitió la captura de Marcos Josué 'N' y Ángel Roberto 'N', alias 'El Flaco', señalados como presuntos responsables de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con reportes internos, el primero sería un operador clave que coordinaba movimientos logísticos, distribución de armamento y apoyo táctico en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres. Su labor, presuntamente, consistía en mover equipo, vigilar rutas y abastecer a la célula criminal con recursos para sus actividades de narcomenudeo.

Despliegue táctico contra los Operadores del CJNG Quintana Roo en la Zona Norte

El operativo dejó al descubierto un arsenal completo: 32 armas largas con sus cargadores instalados, 14 armas cortas, ocho granadas, entre antimotín y químicas, silenciadores, municiones, 125 cargadores para arma larga y 43 cajas con cartuchos de diferentes calibres. También se hallaron chalecos antibalas, uniformes operativos, gorras con la leyenda "Operativas Jaguar" y playeras identificadas como "Deltas Q. Roo CJNG".

En materia de narcóticos, los agentes localizaron dos bolsas de marihuana, más de 60 dosis de cristal, 50 bolsitas con polvo blanco y libretas que registraban movimientos delictivos. Además, se aseguraron drones, celulares, mochilas y dos vehículos usados para operaciones: un Volkswagen T-Cross y una Nissan Frontier.

Las autoridades pusieron a los detenidos y a todo el material decomisado a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo. El gobierno estatal destacó que este resultado es muestra del trabajo conjunto para contener la violencia y proteger a las familias de Quintana Roo.