¿Caos en el Metro CDMX hoy 17 de agosto 2025? Retrasos y avance de trenes

¡Atención, capitalinos! Te compartimos el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo; estas son las estaciones afectadas.

Escrito por: Fernanda Benítez
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|FIA

¿Vas a pasear por la ciudad? Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 17 de agosto 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Sujeto se arroja a las vías entre Villa de Cortes y Nativitas

Una persona saltó a las vías en la Calzada de Tlalpan entre Villa de Cortes y Nativitas; hasta el momento las autoridades no han dado una declaración al respecto.

¿Qué pasa en el Metro UNAM-I?

A través de redes sociales, usuarios reportan avance lento en el metro UNAM-I; autoridades no han dado declaraciones al respecto.

Avance lento en la Línea 8, ¿qué pasa?

Reportan avance lento en dirección a Garibaldi; piden agilizar el avance de trenes.

Metro Taxqueña detenida por más de 10 minutos

Usuarios reportan que en el metro Taxqueña ha estado parada por más de 10 minutos; piden agilizar el avance de trenes.

¡Inicia el día con normal!

Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

