¡No llegues tarde! Marchas CDMX hoy 16 de agosto 2025: Estas son las actividades que afectarán la capital
FIA te informa sobre las marchas CDMX hoy sábado 16 de agosto 2025 con intensas movilizaciones, con 12 manifestaciones, 12 rodadas y 26 actividades recreativas.
Para este sábado 16 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la actividad vial que se anticipa en la capital del país. Para evitar retrasos en sus desplazamientos, es aconsejable que los ciudadanos revisen la información sobre las diversas concentraciones, rodadas y eventos de esparcimiento que se llevarán a cabo. Traemos para ti u minuto a minuto de las marchas CDMX.
Las autoridades prevén un total de 12 puntos de reunión para manifestantes, 6 recorridos de motociclistas, 6 de ciclistas y 26 actividades recreativas.
EN VIVO
Rodadas ciclistas
En cuanto a los ciclistas, la “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” iniciará su ruta a las 07:00 horas. Su punto de partida será la Plaza Comercial San Jerónimo en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, en Coyoacán.
Rodadas motociclistas
Los entusiastas de las motocicletas también tendrán presencia con una rodada a las 19:00 horas. El grupo Maniacos Biker’s iniciará su recorrido desde el Hospital General ‘Dr. Enrique Cabrera’ en la colonia Mina los Coyotes, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su destino es la colonia Ciudad Azteca 3ª. Sección en Ecatepec de Morelos, Estado de México, para unirse a la conmemoración del tercer aniversario del Club Biker Azteca Kings.
Concentraciones
En la alcaldía Xochimilco, la Colectiva Feminista ‘Las Parias Argüenderas’ se convocará a las 09:00 horas en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje ‘Virgilio Uribe’, situada en la colonia Cuemanco. Su participación en la ‘Mercadita Autogestiva y Taller Popular’ tiene como objetivo protestar contra la violencia económica dirigida a las mujeres de esa zona.
Por su parte, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid Ciudad de México ha organizado dos reuniones. La primera a las 09:30 horas en el Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la avenida Fray Servando Teresa de Mier. La segunda, a las 15:30 horas, se realizará en el Hemiciclo a Juárez, en la avenida Juárez. Ambos eventos son parte del “Encuentro Nacional de Solidaridad con Palestina y los Pueblos que Resisten contra el Sionismo”.