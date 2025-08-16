¡No llegues tarde! Marchas CDMX hoy 16 de agosto 2025: Estas son las actividades que afectarán la capital

Para este sábado 16 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la actividad vial que se anticipa en la capital del país. Para evitar retrasos en sus desplazamientos, es aconsejable que los ciudadanos revisen la información sobre las diversas concentraciones, rodadas y eventos de esparcimiento que se llevarán a cabo. Traemos para ti u minuto a minuto de las marchas CDMX.

Las autoridades prevén un total de 12 puntos de reunión para manifestantes, 6 recorridos de motociclistas, 6 de ciclistas y 26 actividades recreativas.