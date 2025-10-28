Crueldad animal en Quintana Roo: Detienen a hombre por asesinar a un cachorro a pedradas frente a niños

Crueldad animal imparamble en México. Autoridades detienen a hombre en la región 227 de Cancún, Quintana Roo, por presuntamente asesinar con piedras y palos al cachorro de un perro frente a varios menores de edad, un hecho que provocó indignación y una movilización de última hora de policías y cuerpos de emergencia.

Los vecinos señalaron que no es la primera vez que el sujeto realizaba este tipo de actos contra los animales, ya que en repetidas ocasiones, lo han visto con un comportamiento hostil contra perros y gatos de la colonia.

"Bendito coraje que no es justo que hagan esto a los animalitos, que no es posible que sigan maltratando a los animalitos. Si no lo quieren que busquen a alguien, hay lugares para darlos en adopción", detalló una testigo bajo el anonimato.

Autoridades intervienen y detienen a hombre por asesinar a cachorro en Quintana Roo

Elementos de la Policía Municipal, del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) y de Bienestar Animal arribaron al sitio para atender a los menores y detener al presunto agresor.

La directora de Protección y Bienestar Animal, Yamili Góngora, confirmó que ya se dio vista a la Fiscalía General del Estado para abrir una carpeta de investigación.

"Obviamente estamos esperando a la Fiscalía en estos momentos para que podamos darle vista y posteriormente ellos poder hacer sus investigaciones", explicó Yamili Góngora, directora de Protección y Bienestar Animal en Benito Juárez.

"Los exhortamos a que denuncien. De verdad es importante que lo que puedan denunciar ustedes, no solo a nosotros como Bienestar Animal, como la parte administrativa, que eso es bien importante señalar, y sobre todo para la fiscalía que hace sus investigaciones y poder realmente castigar este tipo de actos que son una crueldad animal", agregó Yamili Góngora.

Detienen a hombre por asesinar cachorro y reiteran que maltrato es un delito grave en Quintana Roo

Desde 2023, el maltrato animal se persigue de oficio en Quintana Roo. Las penas van de seis meses a diez años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño causado. En casos de crueldad o muerte del animal, la sanción puede alcanzar el máximo de la pena y multas económicas significativas.