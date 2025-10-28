Pelea vecinal termina en balazos: Así fue la riña en Magdalena Contreras que dejó un joven muerto

Una violenta riña entre vecinos en la colonia Las Cruces, alcaldía La Magdalena Contreras, escaló hasta terminar en tragedia, después de que un hombre presuntamente disparara y asesinara a un joven de 23 años, en la Ciudad de México (CDMX).

El presunto responsable, un exconvicto de 46 años, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) minutos después del crimen, gracias al señalamiento directo del hermano de la víctima. El conflicto, que según testigos inicialmente involucró golpes, palos y piedras, ocurrió la madrugada del lunes.

¿Qué pasó en la colonia Las Cruces? Así fue la riña

La alerta se activó alrededor de la 1:00 AM, cuando el C2 Sur reportó una emergencia por agresiones en el cruce de las calles Capulines y Ahuatla, cerca de una capilla local. Al llegar, los oficiales encontraron a un joven tendido en el suelo con una herida visible en la frente.

El hermano de la víctima, de 26 años, relató a los policías que momentos antes, su familiar había tenido una fuerte riña con varios vecinos. La confrontación, que según vecinos comenzó con piedras y palos, culminó cuando uno de los involucrados sacó una pistola y le disparó a su hermano.



Joven de 23 años muere en el lugar tras riña en la Magdalena Contreras

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al sitio confirmaron la trágica noticia: el joven de 23 años ya no contaba con signos vitales debido a una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Mientras se acordonaba la zona, el hermano del occiso proporcionó a los policías la descripción del presunto agresor y la dirección en la que había huido. Con esta información, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y localizaron al sospechoso metros más adelante. Fue plenamente reconocido por el testigo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC en la colonia #LasCruces, de @ALaMagdalenaC, detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de realizar disparos de arma de fuego al parecer, tras una riña, en contra de un joven que perdió la vida.



El personal del #C2 Sur… pic.twitter.com/QH1SvtQsnt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2025

El hombre detenido, de 46 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público. Un cruce de información reveló que ya cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2025 por Delitos contra la salud. La Fiscalía capitalina ya investiga el móvil del conflicto y la responsabilidad del detenido en el homicidio.