¿Y no son dictadura? Dos mujeres son sentenciadas a prisión por criticar al régimen de Venezuela en redes sociales

Dos mueres tienen sentencias de 10 y 15 años de prisión tras denuncias anónimas por criticar a la dictadura de Venezuela en redes sociales como WhatsApp.

Fotos de Randal Glendysmar Telles Peña y Verónica Andreina Rojas Soto.
Las dos mujeres están detenidas y sentenciadas. |X @Melquisedec70.
Escrito por: César Contreras
Cuando un gobierno tiene el control total del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, puede caer en la tentación autoritaria de hacer las cosas a su antojo. Esto es lo que sucede en dos casos de mujeres que emitieron críticas contra la dictadura de Venezuela y terminaron en prisión, después de que los jueces les dictaran sentencias de hasta 15 años por emitir mensajes contra el régimen en redes sociales.

Censura en WhatsApp: Verónica Rojas condenada a 10 años por críticas en un grupo privado

El primer caso es de Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años de edad, quien había sido detenida en agosto de 2025 acusada de incitación al odio.

La mujer hizo comentarios por WhatsApp contra la dictadura de Nicolás Maduro en una conversación con una amiga, quien también quedó detenida, pero fue liberada semanas después.

Rojas Soto envió el mensaje en un grupo reducido donde criticaba las políticas del régimen venezolano. Una denuncia anónima la puso en el ojo de las autoridades. La mujer, originaria de Portugal, quedó procesada y condenada a 10 años de prisión, está en el Centro Penitenciario Femenino de Los Teques.

Karelys Rojas, hija de la detenida, pidió que las autoridades revisen el caso, ya que ella no representa un peligro para la sociedad y sólo expresó su opinión en privado.

Joven sentenciada a 15 años por video falso de crítica a la dictadura

Mientras que Randal Glendysmar Telles Peña fue condenada a 15 años por el delito de incitación al odio. No obstante, ella no criticó al régimen dictatorial de Venezuela, sino que alguien usó una selfie de la joven y creó un video con Inteligencia Artificial.

En el metraje, era posible escuchar comentarios contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen, el cual fue divulgado en la red social TikTok.

La familia de Randal Glendysmar asegura que la mujer de 22 años de edad no tenía relación con la publicación. Al igual que en el caso de Verónica Rojas Soto, una denuncia anónima fue como las autoridades decidieron procesarla.

El drama en Venezuela: La cifra de 845 presos políticos en Venezuela por expresar ideas

La organización no gubernamental Foro Penal indica que hay 845 personas presas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas 672 hombres, 103 mujeres, 4 adolescentes y 97 ciudadanos con doble nacionalidad o extranjeros.

La organización destaca que la mayor parte de presos políticos son ciudadanos, estudiantes, activistas y civiles, quienes son perseguidos “por expresar pacíficamente sus ideas”.

