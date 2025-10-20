“En casa del herrero...” VIDEO: Perro en EU causa incendio con batería ¡en sala de bombero!

Un incendio ocurrió en una casa de Estados Unidos a causa de un accidente provocado por un perro. Lo sorprendente es que fue porque la mascota mordió una batería de litio y el siniestro ocurrió en la residencia de un bombero.

Esto pasó en Carolina del Norte en junio de 2024, pero el Departamento de Bomberos de Chapel Hill divulgó las imágenes en días recientes como parte de la semana de prevención de incendios.

El accidente insólito: Así provocó Colton el incendio al morder la batería de litio

Colton, el perro, estaba solo en casa cuando tomó un aparato con batería. La mascota comenzó a jugar con el aparato en la sala, pero después de darle unas mordidas, empezó a salir humo y chispas, lo que derivó en flamas e incendió la alfombra. Tras ello, Colton huyó al subir las escaleras.

Afortunadamente, el fuego se apagó rápidamente y no se reportaron heridos en el incidente. Solo se registraron daños por humo y la destrucción de la alfombra donde ocurrió el incendio.

Alerta en el hogar: Bombero dueño de Colton comparte el video para concientizar sobre el riesgo

El dueño de Colton es un bombero del Departamento de Bomberos de Chapel Hill y compartió el video del incendio con el cuerpo de bomberos para crear conciencia sobre este riesgo poco conocido.

“La batería en el video estaba cargada y desconectada cuando terminó. No estaba bajo ningún retiro del mercado, pero no estaba almacenada de forma segura”, afirmó el traga humo.

Añadió que Colton logró romper las protecciones del dispositivo con la mordida, lo que desencadenó el fuego. “Por suerte, el perro no resultó lesionado y, aparte de algunos daños por humo y una alfombra arruinada, la casa está bien. En el marco de la Semana de Prevención de Incendios, queremos recordar la importancia de cargar, almacenar y usar las baterías de ion de litio de manera segura.”

Prevención de incendios: Consejos esenciales para el uso seguro de baterías de ion de litio

Este suceso, ocurrido en junio de 2024, pero difundido esta semana en la página de Facebook del Departamento de Bomberos, se volvió viral y puso de relieve riesgos críticos de seguridad en el hogar. Entre las recomendaciones clave para prevenir accidentes similares destacan: