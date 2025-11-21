El caso de los detenidos por la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX) del 15 de noviembre de 2025 presentó un avance este viernes cuando se llevó determinó la vinculación a proceso de algunos, pero otros fueron liberados.

El día de la marcha, que fue convocada en redes sociales, se registraron agresiones contra manifestantes por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en tanto, también policías resultaron lesionados junto con otras personas.

¿Qué pasó con los detenidos por la marcha de la Generación Z en CDMX?

Hoy concluyó la última audiencia de los detenidos y de estos 18 fueron vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos tentativa de homicidio, lesiones y resistencia de particulares.

Durante la audiencia celebrada esta tarde en los juzgados del Reclusorio Norte, se determinó que un hombre de 27 años permanecerá en prisión preventiva por robo y lesiones dolosas, debido a que no pudo acreditar su domicilio en la CDMX.

Finalmente, otra persona más quedó en prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio en contra de policías. Los otros 16 restantes quedaron en libertad con medidas cautelares para enfrentar sus procesos penales.

¿Qué se sabe de los detenidos tras marcha de la Generación Z?

El 19 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia informó que tras las audiencias iniciales realizadas un día antes, ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, mientras que 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares y cinco más tendrían audiencia hoy.

Durante la marcha del 15 de noviembre, la SSC puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por diversos daños y robos. En su conjunto, estos hechos dejaron como víctimas a 84 policías y cuatro civiles.

Se determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales y que 10 casos debían canalizarse a Justicia Cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, consideradas faltas administrativas y no delitos. Asimismo, 6 casos inicialmente referidos como tentativa de homicidio fueron reclasificados a delitos menores.

De las 19 personas retenidas por probable comisión de delitos, 18 son adultas y 1 es adolescente de 17 años. El adolescente fue remitido a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y se determinó su libertad bajo la tutela de sus familiares.

Las 18 personas adultas imputadas tienen entre 18 y 57 años. Dos cuentan con investigaciones previas; una de ellas ha sido identificada como líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas.

