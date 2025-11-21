Todo lo que debes saber sobre la Licencia Permanente 2026; requisitos, costos y módulos

El trámite de la licencia permanente, originalmente tenía como fecha límite hasta el 31 de diciembre, sin embargo, se ha extendido su plazo hasta el 2026, debido a la alta demanda. Esta prórroga permitirá a más conductores completar el proceso y asegurar su licencia sin contratiempos.

Requisitos para sacar la Licencia Permanente 2026

Para obtener la licencia permanente 2026, los interesantes deberán cumplir con ciertas condiciones y presentar documentación esencial que permita validar su identidad, domicilio y situación vial.



Documentos de identificación oficial

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex)

Línea de captura pagada

Cita agendada previamente

Si es la primera vez que tramitas tu licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica

La persona interesada debe ingresar a la plataforma de la SEMOVI y autenticarse con su registro de Llave CDMX, dentro del sistema, la elección del trámite varía: quien ya posee un permiso tipo A debe seleccionar la opción “Expedición de Licencia Tipo A Permanente”, y luego introducir su CURP y la clave de pago de 1,500 pesos.

¿Cuál es el costo de la Licencia Permanente en 2026?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó durante una conferencia de prensa que la licencia permanente conservará su costo de 1,500 pesos.

También dio a conocer que el plazo para obtener este documento se ampliará hasta finales de 2026, debido a la alta demanda, lo que permitirá habilitar más citas y extender horarios en los módulos.

Lista de módulos para sacar la licencia permanente 2025

Para atender la alta demanda del trámite, se han puesto en marcha 35 puntos permanentes de atención, de estos 35 puntos, once operan dentro de las oficinas de la SEMOVI con un horario ampliado de 9:00 a 21:00 horas, los siete días de la semana.

Y los otros diez puntos funcionan en instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) con jornadas similares.

La Tesorería Exprés ofrece seis sedes adicionales bajo el mismo esquema de horario continuo. A ello se suman ocho módulos distribuidos en alcaldías como:

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Estos módulos brindan servicio diario de 9:00 a 17:00 horas, ofreciendo más alternativas para los solicitantes que quieran sacar su licencia permanente.