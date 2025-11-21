Cae “Golden Boy”, del peligroso grupo Los Rodolfos en CDMX: golpeadores que despojan predios

Un hombre identificado como Yair Antonio "N", alias "Golden Boy", fue detenido al ser identificado como presunto integrante del peligroso grupo delictivo Los Rodolfos ligado con despojos en la Ciudad de México (CDMX).

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron junto con dos sujetos más tras una serie de cateos, informó la institución este viernes 21 de noviembre de 2025.

¿Quién son Los Rodolfos y cómo operan en la CDMX?

Los otros dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rodolfos fueron identificados como José "N", quien supuestamente lideraba al grupo de golpeadores para hacer despojos e Isair "N", presunto líder de sicarios.

Yair Antonio "N", alias "Golden Boy", es identificado como el presunto principal operador del grupo. De acuerdo con las líneas de investigación, Los Rodolfos es un grupo relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en:



Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

Magdalena Contreras

#CDMX | Detienen a un líder de Los Rodolfos en #Xochimilco.



La #Policía informó que “El Jetas” ha sido encarcelado dos veces por #robo.https://t.co/DSxLOhvOMJ pic.twitter.com/JYizHJRBKG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2024

Captura de "Golden Boy": ¿dónde fue detenido operador de Los Rodillos?

La SCC ya Fiscalía General de Justicia informaron los detalles de cómo se logró la detención de "Golden Boy" y sus cómplices.

Los detenidos cuentan con antecedentes penales y, de acuerdo con la investigación, se señala que podrían desempeñar un rol de mando o coordinación en la organización delictiva. Fueron detenidos durante tres cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Asimismo, las autoridades aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

Durante varias semanas, se realizaron vigilancias, recorridos y análisis de información que permitieron al agente del Ministerio Público solicitar a un juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

De Templarios a “La Barredora”: La evolución silenciosa del crimen organizado

El primer cateo ocurrió en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan. En el lugar fue detenido un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de aparente droga, un arma corta con cargador, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

El segundo se llevó a cabo también en Tlalpan, en un inmueble ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses. Ahí fue detenido un hombre de 49 años y se aseguraron 127 dosis de probable droga, un dispositivo móvil, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

El tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli. En ese sitio se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 124 dosis de aparente droga y dos teléfonos celulares.

Con base en el cruce de información, se identificó que los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo Los Rodolfos.

Además, se confirmó que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el hombre de 49 años registra un ingreso por secuestro en 2005; el de 30 años tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte; y el de 28 años cuenta con un ingreso por despojo en 2023.

Tras su aprehensión, los probables implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

