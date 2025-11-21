Viernes de operativo en CDMX: Marina irrumpe en casas de Iztapalapa y Tláhuac; caen 7 personas

Este viernes, el oriente de la capital amaneció con una fuerte movilización de fuerzas federales y locales. En un golpe coordinado contra el narcomenudeo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la policía capitalina irrumpieron en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, logrando la detención de siete personas y el aseguramiento de más de mil dosis de droga y armas.

Lo más alarmante del operativo es el perfil de los detenidos: cinco de las siete personas capturadas ya contaban con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la CDMX por diversos delitos, y uno de ellos es señalado como integrante de una célula delictiva activa en la zona.

Marina sorprende con cateos en colonias Vicente Guerrero, San Juan Xalpa y La Draga

Las acciones policiales se derivaron de investigaciones que identificaron domicilios utilizados como centros de operación y bodegas para el almacenamiento de narcóticos. Con órdenes judiciales en mano, las fuerzas de seguridad se desplegaron en tres puntos estratégicos:



Colonia Vicente Guerrero (Iztapalapa): En un domicilio de la calle 1 Casimiro del Valle , los uniformados detuvieron a un hombre de 26 años y a una mujer de 21. En este punto se incautó un arsenal de dosis: 80 de metanfetamina, 200 de cocaína y 200 de marihuana , además de un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

Colonia La Draga (Tláhuac) y San Juan Xalpa (Iztapalapa): De manera simultánea, se intervinieron inmuebles en la calle Sauco (Tláhuac) y en la calle Durazno (Iztapalapa). El saldo de estas intervenciones fue la captura de tres hombres (45, 43 y 25 años) y dos mujeres (41 y 25 años). Aquí se aseguraron 295 dosis de metanfetamina, 221 de cocaína y 422 de marihuana.

Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace, detuvieron a siete personas y aseguraron más de mil dosis de presunta droga y un arma de fuego.… pic.twitter.com/CszbfOFGTW — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2025

Delincuencia recurrente en CDMX: Criminales ya tienen antecedentes

El cruce de información reveló que esta célula no es nueva en el mundo del crimen. El detenido de 45 años, identificado como posible miembro de un grupo delictivo dedicado a la distribución de droga en Iztapalapa, cuenta con tres ingresos a prisión por delitos contra la salud en 2011, 2022 y, sorprendentemente, ya había sido ingresado este mismo año 2025.

El resto de los detenidos también presenta un historial reciente:



El hombre de 25 años estuvo preso por Despojo en 2021.

estuvo preso por en 2021. El sujeto de 43 años y la joven de 25 años registraron ingresos por Delitos contra la salud apenas este año.

y la joven de registraron ingresos por apenas este año. La mujer de 41 años tiene una estancia previa este año por Quebrantamiento de sellos.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó que en total se aseguraron más de mil dosis de presunta droga. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.