¡Alerta meteorológica! Clima en México registrará lluvias intensas y rachas de viento hoy
Lluvias intensas y viento fuerte afectarán Veracruz, Oaxaca y el sureste de México este 21 de octubre; toma precauciones y consulta el clima en cada estado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la interacción de sistemas atmosféricos generará lluvias fuertes a muy fuertes, así como vientos intensos y cambios significativos de temperatura en diversas regiones del país. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas con alertas por tormentas y viento.
Frente frío número 8 y su impacto en Veracruz, Oaxaca y sureste mexicano
Para esta noche y madrugada, el frente núm. 8, que se encuentra con características de estacionario sobre el Golfo de México, junto con un canal de baja presión y una vaguada en altura, provocará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (Selva, Fronteriza y Soconusco). También se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz (región Papaloapan), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (sur y suroeste), así como fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo.
La masa de aire frío asociada al frente ocasionará viento del norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz y hasta 70 km/h en Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec). Durante la noche, se prevé que el frente y su masa de aire frío avancen hacia el oriente, dejando de afectar gradualmente el territorio nacional.
Se pronostican #Lluvias con #Chubascos dispersos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de hasta 40 km/h, en 5 alcaldías de la #CDMX y en regiones del #EdoMéx, #Puebla, #Morelos y #Tlaxcala, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/bGppT3yPfi— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2025
Lluvias en México: Estos son los estados más afectados hoy 21 de octubre
Además, un canal de baja presión sobre el interior del país, combinado con la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México, provocará intervalos de chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, con lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, especialmente en áreas con precipitaciones fuertes a intensas, aumentando el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas y viento para hoy 21 de octubre
- Temperaturas máximas:
- 35-40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
- 30-35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Viento y oleaje:
- Rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec).
- Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas; de 1.5 a 2.5 metros en costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.
¿Cuál será el clima en el Valle de México?
En la Ciudad de México, se prevé ambiente fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde, con cielo parcialmente nublado. Existe probabilidad de intervalos de chubascos en zonas del Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima: 13-15 °C (CDMX)
- Temperatura máxima: 24-26 °C (CDMX)
- Toluca: 8-10 °C mínima y 20-22 °C máxima
- Viento: 10-25 km/h con rachas hasta 40 km/h