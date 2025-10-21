¡Ojo aquí, jubilados! Aumento pensiones IMSS en noviembre 2025: ¿quiénes aplican?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha informado que la Pensión IMSS 2025 correspondiente al mes de noviembre incluirá un aumento del 15% para ciertos jubilados.

Este incremento se aplicará de forma automática a los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos, sin requerir que el pensionado realice ningún trámite adicional.

¿Cuándo cae el pago de la pensión de noviembre 2025 con aumento?

El pago de la Pensión IMSS de noviembre de 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre. Esta fecha se estableció debido a que los días primero y dos de noviembre caen en fin de semana, por lo cual los depósitos se recorrerán al siguiente día hábil, según el calendario oficial del Instituto.

El aumento del 15% se destinará únicamente a un sector de jubilados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Este beneficio constituye una ayuda asistencial dirigida a quienes no cuentan con familiares registrados como dependientes económicos ante el IMSS.

¿Quiénes podrán recibir el aumento de la pensión IMSS en noviembre 2025?

Específicamente, este incremento está dirigido a pensionados que no tienen una esposa o esposo registrados en el Instituto, ni tampoco hijos menores o en estudios, concubino o concubina, ni padres que sean dependientes económicos.

Para aquellos beneficiarios que cumplan con estas condiciones, el IMSS precisó que pueden solicitar la ayuda presentando la documentación correspondiente en su unidad.

¿Qué documentos necesito para recibir mi pensión IMSS con aumento en noviembre?

Los documentos requeridos para acceder al incremento son: una solicitud llenada en la unidad médica del IMSS correspondiente, una identificación oficial vigente con fotografía, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la CURP. El Instituto subrayó que todos los datos de los documentos deben coincidir con los registrados en su sistema, ya que, de lo contrario, el trámite será rechazado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social también informó que las personas pensionadas bajo la Ley 73 recibirán su aguinaldo junto con la pensión del mes de noviembre. La primera parte del aguinaldo está prevista para la primera quincena de noviembre.

Adicionalmente, el calendario de pagos restantes de la Pensión IMSS 2025 incluye el pago de diciembre, que será el lunes 1. El IMSS recomendó a todos los pensionados mantenerse atentos a los depósitos en sus cuentas bancarias, reiterando que estos se realizarán conforme al calendario establecido, sin requerir ningún trámite adicional para la mayoría.

