Día de Star Wars, por qué se celebra el 4 de mayo

‘Star Wars’ se convirtió en una de las sagas fílmicas más importantes de la cultura pop. Desde que se estrenó la primera cinta de la franquicia, ‘Star Wars: Una Nueva Esperanza’, en 1979, los cinéfilos tuvieron una gran aceptación y profundo cariño a los personajes de la película.

Este amor se fue fortaleciendo con el paso de los años y la llegada de las películas ‘El Imperio Contraataca’ y ‘El Retorno del Jedi’, en la década de los ochenta, y posteriormente con el estreno de la nueva etapa de la saga, que exponía los orígenes de uno de los villanos más emblemáticos en la historia del cine: Darth Vader. En total, son nueve las cintas que tiene ya la saga, además de dos spin-offs, una serie live action y tres series animadas, con miras a nuevos estrenos a la franquicia, tanto para cine como para televisión.

Con una historia tan rica y un fandom tan pasional, era lógico que llegara un día para celebrar el universo creado por George Lucas: el 4 de mayo.

¿Por qué se eligió este día?

Páginas especializadas en la saga señalan que los orígenes de esta festividad se remonta al 4 de mayo de 1979, cuando el mundo recién se sorprendía con la primera entrega de ‘Star Wars’.

El periódico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador Británico felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra con un encabezado que decía: ‘May the 4th be with You, Maggie. Congratulations’ (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie). Este fue un juego de palabras entre la fecha en que Thatcher fue nombrada en el cargo y la emblemática frase que nos regaló la cinta: ‘May the Force be With You’ (Que la fuerza te acompañe).

Basándose en esta nota histórica, el Toronto Underground Cinema organizó en 2011 el primer festival de cine dedicado a la franquicia, donde ofrecieron ofertas y descuentos especiales en los productos de ‘Star Wars’.

Desde entonces, el fandom declaró el 4 de mayo como el Día de Star Wars, festividad en la que algunos cines programan maratones de la saga galáctica y los fanáticos lucen sus trajes de ‘gala’.

Por otra parte, un sector de los fanáticos, los del ‘lado oscuro’ de la Fuerza, empezó a conmemorar la festividad desde el 5 de mayo de 2005, cuando se estrenó el capítulo tres de la franquicia, ‘Star Wars: la Venganza de los Sith', con la frase ‘Revenge of the 5th’, lo que es un juego de palabras entre la fecha de estreno de la cinta y su título.

Universo fílmico hasta ahora

Hasta ahora son nueve las películas consideradas como ‘episodios’ de la llamada ‘Saga de los Skywalker’, además de dos cintas de ‘antología’, divididas en tres eras: de la República, de la Rebelión y de la Resistencia.

Era de la República



Episodio I: La Amenaza Fantasma.

Episodio II: La Guerra de los Clones.

Episodio III: La Venganza de los Sith.

Solo: Una Historia de Star Wars.

Era de la Rebelión



Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

Rogue One: Una Historia de Star Wars.

Episodio V: El Imperio Contraataca.

Episodio VI: El Regreso del Jedi.

Era de la Resistencia



Episodio VII: El Despertar de la Fuerza.

Episodio VIII: Los Últimos Jedi.

Episodio IX: El Ascenso de Skywalker.

