Encuentran cadáver sobre una silla de ruedas en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una ola de sucesos violentos y hallazgos fúnebres marcó la jornada reciente, poniendo en alerta a diversas colonias y movilizando a las corporaciones de seguridad e investigación en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los hechos, que abarcan desde el descubrimiento de un cuerpo en estado de descomposición hasta ataques directos con arma de fuego, han dejado un saldo de tres víctimas mortales.

Fuerte olor alerta a vecinos y autoridades descubren cuerpo de un hombre

Los habitantes de la colonia Lomas de la Primavera notificaron a las autoridades competentes sobre olores pestilentes que se desprendían de una residencia particular. La finca, localizada en la calle Chapada e identificada con el número 187, fue asegurada.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, cuyo estado de putrefacción sugería un periodo de fallecimiento de aproximadamente sesenta días. El cadáver fue hallado sobre una silla de ruedas.

Se identificó que el difunto era un varón conocido en el sector por solicitar ayuda económica en la vía pública. La escena quedó bajo resguardo para permitir que los especialistas forenses realizaran las diligencias para el levantamiento. Hasta el momento, el origen del deceso de esta persona no ha podido ser determinado.

Mientras las autoridades comenzaban con las labores periciales en el primer sitio, otra emergencia se reportó en un punto diferente de la ciudad, esta vez relacionada con un ataque intencional que interrumpió la cotidianidad de un encuentro personal.

Asesinan con tiros a la cabeza a un hombre

Un individuo de unos cuarenta años de edad fue ultimado a balazos mientras se encontraba en la avenida Magnolias, ubicada en el asentamiento Girasoles Acueducto. La víctima departía con una mujer cuando, inesperadamente, varios sujetos armados se aproximaron al lugar.

Sin cruzar palabra alguna, los agresores detonaron sus armas en dos ocasiones, impactando directamente en la región craneal del hombre y causándole la muerte instantánea. Vecinos de la zona, alarmados por el ruido de las detonaciones, alertaron a las fuerzas del orden.

Elementos policiales procedieron a delimitar el perímetro del crimen. Actualmente, la fiscalía estatal ha tomado a su cargo las indagatorias pertinentes, aunque las motivaciones detrás de este atentado permanecen bajo una total reserva.

Más tarde, un tercer suceso violento vino a sumarse a la estadística de la jornada, confirmando un patrón de agresión directa contra personas en espacios públicos.

Persecución y homicidio en Urbibilla, Tonalá

En el municipio de Tonalá, específicamente en el fraccionamiento Urbibilla, otro hombre joven perdió la vida a causa de disparos. La víctima, cuya apariencia indicaba una edad aproximada de veinticinco años, fue atacada en la intersección de las arterias Río San Lorenzo y Río Coatzacoalcos.

Testigos presenciales detallaron que el varón era seguido por dos individuos, quienes le dieron alcance en el cruce antes mencionado. Los perseguidores realizaron dos descargas de arma de fuego, quitándole la vida al instante.