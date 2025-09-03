Precio del dólar hoy: Tipo de cambio actualizado al 3 de septiembre de 2025

¿Necesitas conocer el precio del dólar hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca te compartimos el tipo de cambio actualizado de este miércoles 3 de septiembre de 2025. Aquí podrás comparar las principales referencias financieras y tomar decisiones inteligentes para el manejo de tu dinero.

El dólar estadounidense se debilitará en los próximos meses a medida que los participantes del mercado reflexionan sobre la futura independencia de la Reserva Federal y cuántos recortes más de tasas podría implementar, mostró el miércoles un sondeo de Reuters a estrategas cambiarios.

El dólar, que ha caído casi un 10% frente a una canasta de monedas principales este año, ha sido el de peor desempeño entre ellas, abre una nueva pestaña. Las operaciones cortas en dólares han dominado los mercados de divisas desde fines de marzo, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

Descubre cuánto pagarás por cada dólar estadounidense en Banco Azteca, y analiza cómo esta variación impacta en tu economía diaria. ¡Consulta, compara y encuentra la mejor opción para cambiar tus pesos al mejor precio!

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio en Banco Azteca se ubica en $17.75 a la compra y se vende en $19.14 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy martes 2 de septiembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este miércoles 3 de septiembre de 2025, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Precio del Dólar Canadiense hoy 3 de septiembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $12.20 a la compra, mientras se cotiza en $14.20 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de martes 2 de septiembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

¿Vas pa´l otro lado? ¡Conoce el Precio del dólar hoy en Tijuana! Durante esta jornada de hoy martes 2 de septiembre de 2025, el dólar hoy en Tijuana se vende en $18.75 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 3 de septiembre de 2025?

Valor del bitcoin en dólares (Bitcoin price usd): El precio del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 3 de septiembre de 2025, en 93 mil 585 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 0.07% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda (BTC) abrió el día ubicándose en 1 millón 893 mil 466 pesos por unidad.

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago que no requiere de banco central o administrador único para su funcionamiento

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 3 de septiembre de 2025?

El precio del petróleo cayó alrededor de un 2% el miércoles antes de una reunión de fin de semana de los productores de la OPEP+ que se espera considere otro aumento en los objetivos de producción en octubre.

A las “1030" (GMT), el crudo Brent cayó 1.16 dólares (1.7%), hasta los 67.98 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 1.8 dólares (2%), hasta los 64.31 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

En el caso de que el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se depreciará frente a las monedas euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, en una situación que podría beneficiar a empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos se volverán más caras, en una situación que podría afectar negativamente a los consumidores locales.

