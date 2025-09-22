Lo que comenzó como un concierto como parte de las celebraciones por el Día de la Primavera terminó en tragedia, después de que una avalancha humana causara la muerte de una adolescente en Bolivia.

El terrible sucedo ocurrió la noche del 21 de septiembre de 2025, en el Colegio Juan Misael Saracho, en la comunidad de Oruro, durante el “Saracho Fest”.

¿Cómo pasó la avalancha en el festival musical de Bolivia?

El incidente ocurrió cuando un integrante de la agrupación Sangre Cumbiera se lanzó al público, lo que provocó una reacción en cadena que terminó de manera fatal para la joven.

Además de la adolescente fallecida, informes oficiales señalan que otra joven se encuentra en terapia intensiva y varios asistentes resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales para que fueran atendidos.

Este fue el momento en el que el cantante de Sangre Cumbiera, Percy Ríos, se lanzó al público en el evento de un colegio en #Oruro, lo que derivó en una avalancha humana que dejó una persona fallecida. 📹RRSS pic.twitter.com/d5lgZdR952 — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) September 22, 2025

Alertan de sobreventa de boletos en concierto en Bolivia

Los padres de familia denunciaron públicamente que la tragedia se agravó debido a una sobreventa de entradas, lo que provocó que se superara el aforo permitido en el lugar. Esta irregularidad habría generado condiciones inseguras para los asistentes, lo que facilitó que la avalancha humana desencadenara incidentes graves entre el público.

Investigaciones y detenciones tras la tragedia

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó la aprehensión de la directora del Colegio Nacional Juan Misael Saracho y al vocalista de Sangre Cumbiera, Percy Ríos. Morales explicó que el músico se lanzó desde el escenario, causando un efecto dominó en la multitud que retrocedió inicialmente y luego avanzó, lo que produjo la avalancha.

“Se procedió a la aprehensión de la directora, y se procedió a la aprehensión de un integrante del conjunto, quien se habría arrojado del escenario, provocando un efecto dominó en el público, donde las personas han retrocedido el momento que se arrojó y posteriormente fueron hacia adelante”, aseguró el fiscal.

“Estoy muy bajoneado”: Vocalista de Sangre Cumbiera

Antes de quedar detenido, Percy Ríos publicó un video por medio de sus redes sociales, en el cual mencionó que hubo una avalancha de personas en el concierto y lamentó lo sucedido.

“Me siento muy mal, todos piensan que es mi culpa”, dice el vocalista de Sangre Cumbiera#PercyRíos, vocalista del grupo #SangreCumbiera, antes de ser aprehendido por su presunta responsabilidad en la traged1a ocurrida durante una fiesta estudiantil en #Oruro, mediante un video… pic.twitter.com/rhpW5y8CFS — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) September 22, 2025

“Lamentablemente hubo una avalancha de personas, me siento muy mal, estoy muy bajoneado, yo no me siento bien con los comentarios, los quiero mucho que Dios los bendiga siempre”, afirmó el cantante.

