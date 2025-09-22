Tragedia en prisión de Machala: 14 muertos tras brutal motín carcelario por bandas criminales

Un motín carcelario en la prisión de Machala, al sur de Ecuador, desató terror la madrugada de este lunes 22 de septiembre, dejando un saldo de 14 reclusos muertos, 14 heridos y un custodio asesinado.

El enfrentamiento, atribuido a un choque entre las bandas criminales ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros', incluyó disparos, explosiones y el uso de granadas dentro del penal, lo que obligó a un gigantesco operativo de seguridad para recuperar el control.

Motín deja saldo fatal en cárcel de Machala: ¿Cómo se originó?

De acuerdo con las autoridades, el estallido de violencia comenzó alrededor de las 02:00 de la mañana, cuando internos armados atacaron a un grupo rival en distintos módulos de la cárcel.

Durante los disturbios, varios agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes, aunque fueron liberados tras la intervención policial. La crisis se agravó cuando trece presos lograron escapar, generando alarma en la ciudad portuaria de Machala; sin embargo, los internos ya fueron recapturados.

El comandante de la Policía Nacional en la zona, William Calle, confirmó a medios locales que los reclusos utilizaron armamento de alto poder y artefactos explosivos durante el enfrentamiento. “Desde adentro disparaban, lanzaban bombas y granadas”, relató el jefe policial en entrevista con la televisora Ecuavisa, al tiempo que aseguró que la situación se encuentra bajo control.

La prisión de Machala, ubicada en la costa sur cercana a la frontera con Perú, tiene capacidad para albergar a 600 internos, pero desde 2022 se encuentra con sobrepoblación, alojando a casi el doble de reclusos.

Este hacinamiento, sumado a la presencia de bandas criminales con nexos en el narcotráfico, ha convertido al sistema penitenciario de Ecuador en un foco recurrente de violencia.

Tras varias horas de intercambio de fuego y detonaciones, la Policía y Fuerzas Armadas retomaron el control del centro penitenciario. Mientras tanto, equipos médicos atendieron a los heridos y trasladaron a los más graves a hospitales de la región.