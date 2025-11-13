¿Corea del Sur dedica un día entero a un snack? Por esta razón celebran el Día del Pepero; qué es y cuál es la tradición

¡A celebrar! En Corea del Sur existe una festividad dedicada a un snack llamado "Pepero", uno de los dulces más famosos y populares de este país, una fecha emblemática para las y los jóvenes surcoreanos, pero ¿cuándo y cómo se celebra este gran día?

El Pepero es un palito de galleta cubierto de chocolate, que fue lanzado al mercado por la empresa Lotte en 1983, convirtiéndose en uno de los dulces surcoreanos más populares.

¿Por qué se celebra el Día del Pepero en Corea del Sur?

El Día del Pepero se celebra cada 11 de noviembre en Corea del Sur, se dice que la fecha fue elegida debido a que el 11/11, tiene la forma de cuatro palitos de chocolate colocados en forma recta.

La celebración nació en la década de los 80, cuando las y los estudiantes de secundaria intercambiaban estos dulces surcoreanos, mientras pedían el deseo de ser altas y delgadas.

Con el tiempo, el significado del Día del Pepero se fue transformado, y hoy, podría ser considerado un "segundo San Valentín", en el que amigos, familiares y parejas se regalan este snack como símbolo de cariño y amistad.

¿Cómo se celebra el Día del Pepero en Corea del Sur?

En Corea del Sur, el Día del Pepero suele celebrarse con el intercambio de cajas de este snack, con amigos, pareja o familiares, simbolizando una forma de expresar cariño, amistad y buenos deseos.

Algunas veces, las y los jóvenes surcoreanos aprovechan las fecha para declarar su amor a esa persona especial.

Las celebraciones también pueden traducirse en reuniones y eventos en los que las y los jóvenes surcoreanos comparten estos dulces y disfrutan del ambiente. Además, se dice que algunas tiendas suelen regalar peperos.

¿El Día del Pepero se celebra en México?

Aunque el Día del Pepero en México no es una fecha oficial, algunas personas suelen celebrarlo, pues el Centro Cultural Coreano en el país, suele organizar eventos para que las y los jóvenes mexicanos también puedan disfrutar de esta festividad.