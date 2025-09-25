Tiroteo en escuela de Brasil deja dos menores de edad muertos

Dos estudiantes murieron después de un tiroteo en una escuela al noroeste de brasil este jueves 25 de septiembre de 2025. El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas, tiempo local.

El crimen ocurrió en la Escuela Estatal Luiz Felipe en la comunidad de Sobral, en el estado de Ceará, donde cinco alumnos estaban en el estacionamiento y pudieron escuchar los disparos que provenían desde el exterior del plantel.

Debido al tiroteo, al menos tres alumnos están lesionados. Los dos alumnos fallecidos tienen edades de entre 16 y 17 años. Las clases quedaron suspendidas en la escuela tras el ataque, al menos, hasta el viernes 26 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Educación de Ceará.

El motivo del tiroteo aún no es revelado por las autoridades. No obstante, el Departamento de Seguridad Pública destacó que a una de las víctimas le decomisaron droga, balanzas de precisión y empaques.

Ataque à escola deixa dois mortos e três feridos em Sobral, no Ceará pic.twitter.com/YSCbsiHiwY — Rede Onda Digital (@redeondadigital) September 25, 2025

Tiroteo en escuela de Brasil ocurre cerca de un intento de asesinato en otro plantel

Apenas ayer miércoles 24 de septiembre de 2025, ocurrió un intento de homicidio en una escuela Pública de Sobral, en el barrio de Sumaré. Aunque aún las autoridades no revelan si ambos delitos están relacionados

Por su parte, Elmano de Freitas, gobernador de Ceará, afirmó que el Departamento de Seguridad investigarán el caso y expresó su solidaridad a las familias y “amigos de las victimas de este acto cruel”.