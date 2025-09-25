Navolato bajo fuego: Balaceras, bloqueos y comercios atacados en Villa Juárez y El Limoncito

La madrugada de este jueves 25 de septiembre, el municipio de Navolato, Sinaloa, vivió una jornada de violencia que sacudió a sus habitantes. Balaceras, bloqueos carreteros y ataques a comercios fueron reportados en la sindicatura de Villa Juárez y en el poblado El Limoncito, generando pánico y movilización inmediata de las fuerzas de seguridad.

Balaceras despiertan a pobladores Villa Juárez y El Limoncito en Navolato, Sinaloa

De acuerdo con los primeros informes, los disparos comenzaron alrededor de las 03:30 horas y se extendieron durante gran parte de la mañana. Vecinos relataron que las detonaciones de arma de fuego se escuchaban en distintos puntos de Villa Juárez, mientras que en redes sociales circularon videos donde se observan viviendas con impactos de bala y un inmueble vandalizado sobre la carretera ‘La 20'.

La violencia alcanzó también la carretera Navolato–Altata, a la altura del puente de El Limoncito. Hombres armados habrían colocado ponchallantas y obligado a los conductores de tres unidades entre ellas un tráiler, un camión de carga avícola y una unidad de servicio eléctrico, a atravesar los vehículos para bloquear el paso.

Comercios de la zona también fueron saqueados, lo que incrementó el temor entre la población.

🚨 Violencia en Navolato, #Sinaloa



Esta mañana se reportaron detonaciones, bloqueos y saqueos en Villa Juárez y El Limoncito.



➡️ Ponchallantas, robos de camiones y ataques a inmuebles encendieron la alerta.



La información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/gE7nEdkyab — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó por medio de sus canales oficiales que recibió los primeros reportes y que, de inmediato, desplegó al Grupo Interinstitucional en la zona. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la localización de un inmueble dañado y aseguraron que no existe riesgo para que la población realice sus actividades cotidianas.

#SSPSinaloa informa que, este 25 de septiembre de 2025, se reportaron a C4i detonaciones de arma de fuego en la sindicatura de Villa Juárez. Por lo tanto, el Grupo Interinstitucional, ya presente en dicho lugar, se desplegó en toda la zona, localizando hasta el momento un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 25, 2025

En paralelo, fuerzas estatales y federales mantienen un operativo en Villa Juárez y en distintos puntos de Navolato con el objetivo de ubicar a los responsables, revisar cámaras de seguridad y recopilar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Autoridades locales pidieron a los habitantes mantener la calma y atender únicamente información oficial mientras se avanzó en la investigación.