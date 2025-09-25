“No pasa nada, no cambia nada”: Rubén Rocha rechaza reforzar seguridad tras ataque a su nieta

El pasado 23 de septiembre, Culiacán volvió a ser escenario de violencia cuando sujetos armados atacaron a los escoltas que trasladaban a la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya. El hecho, que dejó a dos personas heridas, evidenció nuevamente el clima de inseguridad que se vive en la capital sinaloense.

Lejos de reconocer la gravedad del episodio, el mandatario minimizó el impacto y descartó cambios en la seguridad de su familia.

“No pasa nada. No cambia nada”, expresó Rocha Moya, al asegurar que la rutina de la menor y de sus cercanos continúa sin alteraciones.

¿Que pasó durante el ataque a camioneta donde viajaba nieta de Rocha Moya?

De acuerdo con el propio gobernador, el incidente fue producto de un intento de despojo de vehículo, lo que derivó en el enfrentamiento armado.

Aunque dos personas resultaron lesionadas, los reportes médicos más recientes señalan que ya se encuentran fuera de peligro.

“La niña está bien, está en casa. Ayer hizo sus actividades, entonces está bien”, declaró Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa e hija del gobernador.

Con sus palabras, reiteró que la menor no sufrió daño alguno y que la familia mantiene su vida cotidiana.

Fiscalía de Sinaloa investiga ataque a camioneta de familiar de Rocha Moya

Rocha Moya subrayó que la Fiscalía General del Estado es la única instancia facultada para esclarecer los hechos.

“Cualquier cosa que le agreguen tienen que ser las instancias que están investigando, es Fiscalía del Estado. La hipótesis la tiene que definir la instancia investigadora”, señaló.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Senadora del PRI cuestiona a Rocha tras ataque contra su nieta

La senadora priista Paloma Sánchez lanzó un mensaje directo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego del ataque armado en el que se vio involucrada su nieta.

En declaraciones a medios, la legisladora lamentó lo ocurrido, pero subrayó que la violencia en el estado ha cobrado la vida de numerosos menores en circunstancias similares, sin que ellos contaran con escoltas ni protección especial.

“Lamentable los hechos, como sea es una menor de edad, pero han sido asesinadas tantas niñas y tantos niños en las mismas condiciones y desafortunadamente no tienen escoltas, nadie los cuida”, afirmó.