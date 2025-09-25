¿Te levantaron una infracción? En el Estado de México (Edomex) existe la posibilidad de obtener un descuento de hasta 70 por ciento en el pago de las multas de tránsito 2025.

El conducir implica responsabilidad, la cual va desde tener en regla todos tus documentos como licencia o tarjeta de circulación, así como tu automóvil con placas y la verificación del momento, entre otras normas que se deben cumplir.

¿Qué policías pueden multar en el Estado de México?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México cuenta con policías facultados y capacitados para infraccionar a los automovilistas que no cumplan con el reglamento de tránsito.

La Policía de Tránsito está integrada por mujeres y solo ellas pueden infraccionarte. Las agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad se distinguen por portar camisa blanca con franjas naranjas y pantalón azul marino.

Cuentan con una terminal electrónica llamada Handhel, que les permite expedir el documento impreso en el que conste la sanción de infracción a los Reglamentos de Tránsito Vigentes del Estado de México.

Descuento en multas de tránsito Edomex 2025: ¿cómo obtenerlo?

En caso de haber sido acreedor a una multa de tránsito, como ciudadano y automovilista, tienes el derecho a obtener un descuento del 70 por ciento.

Este descuento se aplica si pagas el mismo día en que se emitió la infracción, pero si el pago se realiza dentro de los siguientes 14 días naturales, solo serás beneficiario de un 50 por ciento.

Aunque si rebasas el límite establecido, ya no recibirás ningún descuento, por lo que después de 16 días y hasta el día 30, deberás pagar el 100% de la multa.

Toma en cuenta que las multas de tránsito serán aplicadas de acuerdo con la zona en la que se cometió la infracción:



Zona metropolitana (59 municipios) aplicará el Reglamento de Tránsito Metropolitano



Fuera de la Zona Metropolitana aplicará el Reglamento de Tránsito del Estado de México

Lista de municipios donde se aplican las multas de tránsito