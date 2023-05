VIDEO: Policía de Ecatepec denuncia acoso y amenaza con quitarse la vida con su arma

Viridiana Hernández, es una policía de Ecatepec quien hace unos días realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales en la que amenazó con quitarse la vida con su arma de cargo luego de haber sufrido hostigamiento y acoso por parte de mandos de la policía municipal.

Hoy, 26 de mayo la policía se presentará ante la Mesa de Responsabilidades de la Fiscalía del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación por los supuestos abusos de los que ha sido víctima.

La Fiscalía estatal inició la carpeta de investigación luego de que se diera a conocer el video y Viridiana tendrá que ratificarla.

Esta mujer quien lleva tres años en la policía y aseguró que esta dispuesta a realizarse de nueva cuenta los exámenes de control y confianza para mostrar que es apta para seguir ejerciendo su trabajo.

Mientras, Viridiana continúa con su trabajo, pero el arma de cargo le fue retirada mientras es valorada psicológicamente.

#Ecatepec | Esta oficial amenazó con quitarse la vida por sufrir abusos de sus altos mandos.



Está dispuesta a que se le hagan los exámenes de control y confianza; sigue patrullando, pero sin arma.



¿Qué dice la #autoridad?



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

¿Qué denunció la policía de Ecatepec y por qué amenazó con suicidarse?

En un video, Viridiana amenaza con dispararse con su arma de cargo por el acoso y hostigamiento que vive a manos de sus mandos.

En su transmisión en vivo, la mujer dice que ya denunció ante la Fiscalía del Estado de México la situación; sin embargo, no ha tenido respuesta.

Por el hecho, la policía de Ecatepec mostró su arma en el video y aseguró que de no ser atendida por las autoridades la utilizaría para quitarse la vida.

Denunció en enero de este 2023 fue vícima de dichos delitos por parte de sus mandos, y a cinco meses de la denuncia, la Fiscalía no ha hecho nada. Dijo que cuando ella intenta dar seguimiento la ignoran, pues presuntamente por ordenes de Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, no se puede dar seguimiento a sus carpetas.

Ante esta situación, la policía se dijo “cansada”, pues nadie le puede dar solución de nada, pese a que ella no ha hecho nada a nadie y solo intenta defenderse de sus hostigadores.

Entrevistada por Fuerza Informativa Azteca, Viridiana indicó que estaba dispuesta a someterse a los exámenes de confianza: “Agradezco que me manden a hacer el control y confianza, que me manden a hacer estudios psicológicos ya que el daño lo recibí aquí, aquí me dañaron y obviamente mis exámenes de control y confianza también puedo pedir exámenes de control y confianza los cuales sí pasé y que demostraron que yo estaba capacitada y ahora no estoy bien pero porque me ocasionaron el daño aquí adentro”.

Ahora, la mujer determina patrullando pero sin arma hasta que se determine su estado mental.