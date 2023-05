VIDEO: Roxana Ruiz; “me castigan por defenderme y estar viva”

Roxana Ruiz tiene 23 años y durante nueve meses estuvo en la cárcel acusada de haber asesinado a su violador Sinaí “N” quien amenazó con matarla en el año 2021. Luego de darse a conocer su sentencia de seis años y dos meses de prisión, hoy es contundente y con voz suave y pausada dice convencida: “Yo pude haber sido parte de la cifra (de feminicidios) y me castigan por defenderme y estar viva”.

La joven, quien dice participar en un colectivo de mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex) recuerda los días en prisión y que ella no es la única que ha vivido una situación así.

Recuerda, por ejemplo el caso de Tomasa, una señora que lleva siete años presa de 47 que tiene que estar encerrada por matar a su pareja, quien ejercía violencia sobre ella.

Y así, calcula que el “90 por ciento” de las mujeres que se le acercaron en la cárcel vivían situaciones similares a la de ella, violadas, incluso por sus propios familiares.

Entrevistada en espacios informativos de Fuerza Informativa Azteca, Roxana Ruiz admite que no tenía el contexto de la violencia que las mujeres sufren pero al salir de prisión se dio cuenta por lo que se integró a la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza con quienes trabaja en temas para erradicar la violencia feminicida.

Su mirada parece quedarse en un punto fijo del estudio de televisión, mientras escucha la siguiente pregunta, no duda en responder cómo ha vivido los dos últimos años:

“Es muy doloroso y muy triste y me duele más el saber de que yo pude haber sido parte de ellas, parte de vivas en la memoria porque ¿Quién iba a alzar la voz por mi? ¿Mi mamá? Por eso es que acudo a las marchas, voy cuando me es posible, porque me hubiera gustado que si yo hubiese perdido la vida, que gracias a Dios no fue así, pues igual apoyaran a mi mamá, que acudieran a mis marchas, no sé... mi mente ... mi mente viaja en una forma bien fea”, dice con la voz entrecortada.

A pesar de que las autoridades acreditaron que Roxana Ruiz fue violada y que actuó en legítima defensa, fue sentenciada por la jueza Mónica Osorio Palomino, del Poder Judicial del Estado de México, a seis años dos meses de prisión por aplicar “uso excesivo de la legítima defensa”.

“La juez agrava la pena y justifica el fallo porque dice que la conducta posterior es reprobable, pero nosotros le decimos que no, hay un manual o protocolo de como debe actuar el sistema judicial cuando una mujer se está defendiendo en ese momento... pero aparte, el miedo y la defensa, no nada más la violó, la iba a matar”, indica su defensor Ángel Carrera.

Y cuestiona: “Qué juicio de reproche se le puede hacer a una persona cuando lo que hace es defender su vida después de que ya fue victimizada, no hay justificación. El tema de culpabilidad del que se habla, la conducta posterior... Es cuando dices ¿cómo me puedes exigir que me debí de haber comportado de equis manera si previamente fui violada y tuve riesgo de perder mi vida?”

El abogado recuerda: “Hay madres de mujeres que están muertas que a Roxana la dijeron, ‘cómo quisiéramos que nuestras hijas fueran una Roxana que hubieran matado a sus feminicidas’”.

Además, hay un protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de genero en materia penal dirigido a todos los operadores del Sistema de Justicia.

“Es un tema, es la legitima defensa y habla de que en el exceso en una confrontación física que un hombre tenga con una mujer, la mujer está en desventaja y ella (Roxana) mide 1.50 el sujeto era mucho mayor, era ella sola no utiliza armas, no premedita la conducta es un momento circunstancial, por eso no podemos hablar de un exceso”, explica el abogado que lleva el caso de Roxana Ruiz.

Afortunadamente para la joven y su abogado, ese fallo absurdo es injustificado y les da suficientes elementos para combatirlo porque -dicen- no se sostiene. La magistrada explicó que “un golpe en la cabeza” hubiera sido suficiente para defenderse, pero ella y su abogado, Ángel Carrera aseguran que no es así.

Agregan que el hecho de que se haya quedado con el cuerpo unas horas más haya tenido una conducta posterior de ese tipo agrava su culpabilidad y justifica una pena de seis años dos meses, la cual no aceptan.

¿Qué pasó con Roxana Ruiz y su violador?

Fui abusada sexualmente por un tipo llamado Sinaí “N”, tras defenderme él perdió la vida y me quedé en shock, no sé que hacer, me voy a trabajar, porque estaba en shock. Una persona que planea esto no actúa de esta forma porque tiene todo planeado y yo no planeé esto y pues cuando regreso de mi trabajo ya no quiero ver a ese sujeto ahí y decido sacarlo, cuando lo saco los vecinos dan parte la policía, me detienen y en ese momento digo lo que pasó. Ese tipo me violó y no me hicieron caso, me metieron a la patrulla y no me hicieron caso no les importó a pesar de que no lo dije una sola vez, lo dije muchas veces.

¿Que pide ahora Roxana?

La lucha ahora -dice Angel Carrera- es porque se reconozca la inocencia de Roxana Ruiz“porque ella actuó en la legítima defensa y eso le quita lo antijurídico a la conducta, es una causa que excluye su responsabilidad y es lo que nosotros pretendemos. Seis años dos meses, pero está acreditada la legitima defensa a la violación

La joven pide a la jueza que sea empática; “no solo conmigo sino con todas las mujeres que sea consciente de las mujeres que pierden la vida a través de personas que te violan y te amenazan de muerte, que sean conscientes de los derechos humanos y la perspectiva de género y que deje de estar apoyando a violadores y asesinos”.

Sobre el perdón que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se daría a la joven, el abogado respondió contundente:

“Agradecemos al Presidente su interés pero el perdón no era la vía idónea, el indulto equivale a un perdón y perdonar es aceptar el hecho y Roxana es inocente”.

¿Que sigue en la vida de Roxana Ruiz?

La joven se angustia cuando le preguntan por su hijo, no lo ve, la separaron de ella cuando la metieron presa, su mamá al no poder cuidarlo por lo que implicaba el que ella estuviera en prisión lo llevó a Oaxaca en donde actualmente estudia.

“Yo espero que esto se termine para seguir con mi vida, estar con mi hijo, es algo que me duele mucho, quiero estar tranquila y olvidar esta pesadilla. Quiero estar con él para educarlo y decir que a las niñas no se les toca, se les respeta, se les cuida. Yo sé el afecto que hay entre los dos y si le explicó lo que me pasó, lo entenderá", dice Roxana con una leve sonrisa.

Pero ella no quiere que quede como un caso más, y pide a las mujeres que si la educación comienza desde casa, lo mejor es educar de una forma no violenta, no machista, esa ideología que se puede seguir heredando hasta que se acabe.

El viernes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Roxana Ruiz, quien recibió una sentencia de seis años por matar a su violador, está libre de culpa.

A través de un comunicado, dio a conocer que desistió de ejercer acción penal en contra de la joven, luego de que se di a conocer la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl.

La Fiscalía del Edomex detalló que que instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Género, a traer el caso de Roxana Ruiz para su análisis, cuya conclusión fue que la joven de 23 años actuó en legítima defensa.

Sin embargo, el caso sigue y en breve sostendrá una audiencia que definirá su futuro.