Alerta de estafa en CDMX: Hombre falsifica documentos e intenta robar cuentas bancarias

Un hombre de 38 años con un extenso historial delictivo fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México (CDMX), tras un audaz intento de apoderarse de la cuenta bancaria de otra persona utilizando una credencial oficial falsificada, en un nuevo intento de estafa en la capital.

La astucia de una ejecutiva bancaria en la colonia Bosques de las Lomas fue clave para frustrar el fraude y alertar a la policía, algo que sirvió para mandar la alerta del modus operandi del detenido, absolutamente para todos los cuentahabientes sobre los riesgos del robo de identidad.

¿Cómo fue el intento de fraude bancario en Bosques de las Lomas?

El plan del presunto defraudador consistió en presentarse en una sucursal bancaria ubicada en una plaza comercial en las calles Bosque de Ciruelos y Bosque de Duraznos. Una vez frente a la ejecutiva, se identificó con una credencial oficial que de inmediato levantó sospechas, ya que las características físicas no correspondían con la fotografía.

Acto seguido, el hombre realizó dos solicitudes críticas con la intención de tomar el control de la cuenta:



Pidió la reposición de una tarjeta de débito .

. Solicitó el cambio de los datos personales asociados a esa misma cuenta.

La ejecutiva, al percatarse de las inconsistencias, contactó discretamente al verdadero titular de la cuenta, quien confirmó que no reconocía ni autorizaba ninguna de dichas operaciones.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a un hombre que probablemente pretendía realizar movimientos bancarios con una credencial oficial apócrifa, en @AlcaldiaMHmx.



La detención se registró cuando los uniformados fueron alertados a… pic.twitter.com/66hsUwzGLI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

Criminal capturado ya cuenta con antecedentes penales en CDMX

Tras confirmar el intento de fraude, el personal del banco alertó a la policía a través del teléfono del cuadrante. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) arribaron al lugar y, a petición del personal bancario, procedieron con la detención del sujeto.

Al consultar la base de datos, se descubrió que el detenido, de 38 años, no era un improvisado. Cuenta con un preocupante historial delictivo que incluye cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: dos por el delito de Robo en 2024 y otros dos por Robo a Negocio en 2025.

El hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación por este nuevo delito.

¿Cómo prevenir el robo de identidad para evitar fraudes?

El caso de Bosques de las Lomas es un recordatorio de la importancia de proteger nuestra información personal. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave para prevenir el robo de identidad:



Protege tus documentos: Guarda tus identificaciones oficiales, pasaportes y estados de cuenta en un lugar seguro. Destruye cualquier documento que contenga información personal sensible antes de desecharlo.

Guarda tus identificaciones oficiales, pasaportes y estados de cuenta en un lugar seguro. Destruye cualquier documento que contenga información personal sensible antes de desecharlo. Fortalece tu seguridad digital: Utiliza contraseñas complejas y diferentes para cada servicio, especialmente el bancario. Desconfía de correos, mensajes o llamadas que te soliciten datos confidenciales; tu banco nunca te pedirá contraseñas o NIPs.

Utiliza contraseñas complejas y diferentes para cada servicio, especialmente el bancario. Desconfía de correos, mensajes o llamadas que te soliciten datos confidenciales; tu banco nunca te pedirá contraseñas o NIPs. Monitorea tus cuentas constantemente: Activa las alertas de tu banco para recibir notificaciones de cada movimiento. Revisa tus estados de cuenta con regularidad para detectar cualquier cargo no reconocido a tiempo.

Activa las alertas de tu banco para recibir notificaciones de cada movimiento. Revisa tus estados de cuenta con regularidad para detectar cualquier cargo no reconocido a tiempo. Cuidado con lo que compartes: Evita publicar información personal sensible en redes sociales, como tu dirección, fecha de nacimiento completa o números de teléfono, ya que los delincuentes pueden usarla para construir un perfil sobre ti.

Toma previsiones y evita caer en este tipo de estafas.