El ingreso neto es el único ingreso real

No todo lo que ganan, se queda en su bolsillo

En promedio, un conductor de plataforma destina en promedio el 70% de sus ingresos a gastos como gasolina, mantenimiento, llantas, seguro y celular. Solo el 30% es utilidad real, según estudios realizados por sus propias comunidades. “Lo que gano no es todo lo que me quedo”, resumen.

Antes de proponer impuestos o reformas laborales, es urgente reconocer esta realidad: el ingreso bruto no refleja lo que realmente ganan.

Estudios reales, no suposiciones

Frente a propuestas construidas desde oficinas, los conductores tomaron la iniciativa: Salieron a la calle a levantar datos. Según estos estudios ciudadanos, un conductor que trabaja a tiempo completo puede generar entre 30 y 35 mil pesos mensuales, pero al descontar los gastos operativos, su ingreso real queda alrededor de los 10, 12 mil pesos , lo que es por encima del salario mínimo.

Piden que quienes trabajan a tiempo completo accedan a beneficios como seguridad social. Pero también piden que los que están de manera parcial puedan seguir encontrando en las plataformas una oportunidad para hacer dinero adicional, es decir, no limitar espacios para entrar a las plataformas.

Sin consideración de los gastos, no hay justicia fiscal

Para los conductores, que se consideren los gastos antes de calcular impuestos o contribuciones no es un capricho, es justicia. “Es como si me cobraran impuestos por dinero que no recibo”, afirman. “En cualquier negocio primero se descuentan los gastos. No hacerlo es injusto y no tiene sentido”.

Esta exigencia pone sobre la mesa una verdad incómoda: muchas decisiones se toman desde la distancia, sin subirse a un auto, sin saber cuánto se gasta realmente. “Hicimos los estudios. Entregamos las cifras. No estamos suponiendo”.

Cuidado con los sindicatos de escritorio

Algunas posturas sindicales y académicas han minimizado los gastos reales de los conductores. Pero desde la comunidad se alerta: “Entre más ingresos nos asignen, más cuotas sindicales podrán cobrar. No les interesa si ganamos menos, mientras ellos ganen más”.

Además, existe preocupación ante la creación de nuevos sindicatos de plataformas que ya muestran señales de prácticas cuestionables: cobros por zonas, extorsiones o amenazas disfrazadas de representación.

Si No Escuchan, todos perdemos

Una reforma mal implementada no solo afectará a los conductores: impactará a restaurantes, repartidores y usuarios. “Si suben los costos por decisiones mal informadas, habrá un efecto dominó. Suben los precios y baja el acceso”.

Por eso piden una reforma realista, que parta del ingreso neto y que escuche a quienes están al volante. “No rompan lo que ya funciona. Si no nos escuchan en sus oficinas, nos van a escuchar en las calles”.

Libertad, Ingresos y Dignidad

Los conductores valoran su independencia, pero también quieren reglas claras y justas. Lo que está en juego no es solo dinero, es la posibilidad de seguir trabajando con dignidad. “Me enojo cuando quieren cobrarme sin contar mis gastos, no saben si me alcanza para alimentar a mis hijos o arreglar las llantas que me terminé trabajando”.

La petición es clara: protección con justicia y eso empieza por reconocer una verdad simple: El ingreso neto es el único ingreso real.