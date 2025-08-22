Precio de la gasolina hoy 22 de agosto del 2025: Esto te cuesta llenar el tanque para el fin de semana

Llegó el viernes y con él, los planes para el fin de semana. Antes de salir a carretera o moverte por la ciudad, es fundamental revisar el precio de los combustibles para que el gasto no afecte tu cartera. Este 22 de agosto, el precio de la gasolina se mantiene estable, pero comparar sigue siendo la clave para ahorrar.

¿Cuánto necesitas para llenar el tanque de tu vehículo? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae la guía definitiva con los precios promedio en el país y en las principales entidades, según los datos actualizados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Recuerda siempre revisar cuánto es lo que te cobran y que coincida con el precio en la terminal, si es que pagas con tarjeta.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 22 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

Diésel precio por litro: $26.26 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 22 de agosto del 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.55 pesos

Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 22 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.83 pesos

Diésel precio por litro: $25.84 pesos

¿Qué pasa con las gasolineras de CDMX?|PEXELS.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 22 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.22 pesos

Diésel precio por litro: $25.69 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 22 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.80 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.18 pesos

Diésel precio por litro: $26.27 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 22 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.66 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

Diésel precio por litro: $25.87 pesos

¿Dónde están las gasolineras más baratas y caras este viernes?

Antes de iniciar tu viaje, vale la pena buscar la mejor opción. La diferencia de precios puede ser significativa dependiendo de la concesionaria y la región del país.

Este viernes, la gasolina regular más económica se reporta en la ciudad de Puebla, Puebla, con un precio de $22.45 pesos por litro. En el extremo opuesto, el combustible premium más caro se encuentra en Masuala, Sinaloa, donde el litro alcanza los $28.24 pesos.

