Precio del dólar HOY viernes 22 de agosto de 2025: ¿Cómo cierra la semana el peso mexicano?

En el cierre de la semana, el peso mexicano opera con una ligera depreciación frente al dólar, en una jornada de toma de utilidades por parte de los inversionistas. Este viernes 22 de agosto, el tipo de cambio refleja un balance semanal que, pese a la volatilidad, se mantuvo en rangos estables respecto al precio.

Los mercados concluyen una semana de análisis y movimientos moderados, con la atención ya puesta en los indicadores económicos que se darán a conocer la próxima semana. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la divisa nacional cierra la sesión mostrando resiliencia.

Precio del dólar hoy viernes 22 de agosto del 2025 en Banco Azteca

Para tus transacciones de fin de semana, Banco Azteca es tu opción ideal. El precio del dólar en ventanilla para este viernes se ubica en $17.90 pesos a la compra y se vende en $19.30 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en su amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 22 de agosto del 2025?

En la frontera, el pulso del tipo de cambio es constante. Este viernes, el precio del dólar en Tijuana se reporta en un promedio de $18.77 pesos a la venta en las principales casas de cambio.

Costo del dólar canadiense hoy 22 de agosto del 2025 en México

Para quienes realizan operaciones con Canadá, el dólar canadiense en Banco Azteca cierra la semana cotizando en $12.10 pesos a la compra y en $14.10 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 22 de agosto del 2025?

Los activos digitales presentan un cierre de semana con tendencia a la baja. El precio del Bitcoin registra una leve caída y se cotiza este viernes alrededor de los 115 mil 780 dólares.

Al tipo de cambio en México, el valor de la criptomoneda más popular es de aproximadamente 2 millones 139 mil 664 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 22 de agosto?

El mercado petrolero concluye la semana con una nota positiva. Los precios del crudo operan con ligeras ganancias, impulsados por una percepción de demanda sólida que se mantuvo a lo largo de la semana.

