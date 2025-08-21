¿A cuánto está la tortilla en México? Lista de precios por estado para agosto 2025

¿Se te antoja un taquito con sal? El kilo de tortilla registró cambios importantes en México para agosto 2025; te compartimos la lista de precios por estado.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México hoy?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) reveló el nuevo precio de la tortilla en México para el octavo mes del 2025; estos son los costos en distintos estados.



Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México- $20.29 pesos el kilo

CDMX - $21.89 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $24.00 pesos el kilo

Tabasco - $24.20 pesos el kilo

Tamaulipas - $25.00 pesos el kilo

Querétaro - $25.17 pesos el kilo

Chihuahua - 25-17 pesos el kilo

Monterrey - $25.38 pesos el kilo

Guadalajara - $25.69 pesos el kilo

Nayarit - $26.00 pesos el kilo

Morelos - $26.00 pesos el kilo

Guanajuato - $26.33 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $28.00 pesos el kilo

Campeche - 28.25

Guerrero - $29.50 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Hermosillo - $31.33 pesos el kilo

Mexicali - $31.71 pesos el kilo

El precio del kilo de tortilla puede variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.

¿En qué zona es más bajo el precio de la tortilla en México?

Actualmente, Puebla es el estado en el que el precio de la tortilla sigue siendo el estado más barato , ubicándose en $17.54 pesos el kilo , seguido del Edomex en $20.29 pesos.

Mientras que Mexicali es la zona más cara para el kilo de tortilla, alcanzando los 31.71 pesos , le siguen Hermosillo en $31.33 y Coahuila de Zaragoza en 30 pesos el kilo.

Precio de la canasta básica en México para agosto 2025

Ahora, si te toca hacer la despensa, el costo de la canasta básica está entre los $756.80 a los $955.65 pesos, así lo reveló Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al igual que la tortilla, el costo del jitomate y la canasta básica dependerán del establecimiento y zona en la que se adquieran los productos.