¿A cuánto está la tortilla en México? Lista de precios por estado para agosto 2025
Para el octavo mes del año, el precio de la tortilla superó los 31 pesos en algunas entidades de México; te compartimos la lista de costos por región.
¿Se te antoja un taquito con sal? El kilo de tortilla registró cambios importantes en México para agosto 2025; te compartimos la lista de precios por estado.
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México hoy?
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) reveló el nuevo precio de la tortilla en México para el octavo mes del 2025; estos son los costos en distintos estados.
- Puebla - $17.69 pesos el kilo
- Estado de México- $20.29 pesos el kilo
- CDMX - $21.89 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $24.00 pesos el kilo
- Tabasco - $24.20 pesos el kilo
- Tamaulipas - $25.00 pesos el kilo
- Querétaro - $25.17 pesos el kilo
- Chihuahua - 25-17 pesos el kilo
- Monterrey - $25.38 pesos el kilo
- Guadalajara - $25.69 pesos el kilo
- Nayarit - $26.00 pesos el kilo
- Morelos - $26.00 pesos el kilo
- Guanajuato - $26.33 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $28.00 pesos el kilo
- Campeche - 28.25
- Guerrero - $29.50 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $31.33 pesos el kilo
- Mexicali - $31.71 pesos el kilo
El precio del kilo de tortilla puede variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.
¿En qué zona es más bajo el precio de la tortilla en México?
Actualmente, Puebla es el estado en el que el precio de la tortilla sigue siendo el estado más barato, ubicándose en $17.54 pesos el kilo, seguido del Edomex en $20.29 pesos.
Mientras que Mexicali es la zona más cara para el kilo de tortilla, alcanzando los 31.71 pesos, le siguen Hermosillo en $31.33 y Coahuila de Zaragoza en 30 pesos el kilo.
Precio de la canasta básica en México para agosto 2025
Ahora, si te toca hacer la despensa, el costo de la canasta básica está entre los $756.80 a los $955.65 pesos, así lo reveló Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Al igual que la tortilla, el costo del jitomate y la canasta básica dependerán del establecimiento y zona en la que se adquieran los productos.
🛒 Seguimos monitoreando que las tiendas de autoservicio mantengan el precio de la canasta básica por debajo del precio meta de $910.00 pesos. Les compartimos dónde encontramos el precio más alto y el más bajo del país y en tres ciudades: alcaldía Cuauhtémoc (CDMX), Saltillo… pic.twitter.com/aPP9MRmzJK— Iván Escalante (@ivan_escalante) August 18, 2025