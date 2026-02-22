Abaten a “El Mencho”; últimas noticias sobre la caída del líder del CJNG
En diversos estados hay bloqueos tras el abatimiento de “El Mencho"; el Aeropuerto de Guadalajara está cerrado tras el operativo de fuerzas federales.
Este domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales concretaron un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", quien resultó abatido.
Suspenden corridas de autobuses en la Terminal del Norte en CDMX
Las corridas de autobuses en la terminal del Norte de la Ciudad de México están canceladas este domingo. Diversas empresas piden contactar a sus portales o personal en taquillas.
AVISO IMPORTANTE
Debido a causas ajenas a nuestra operación, algunos de nuestros servicios están siendo cancelados hasta nuevo aviso... ¡Mantente informado!
Suspenden clases en Nayarit
El gobierno del estado de Nayarit anunció la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior para el lunes 23 de febrero de 2026 para "salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, personal docente y administrativo".
Afectaciones en aeropuerto de Manzanillo
El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto de Manzanillo, Colima, informó que hay dificultades en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos para este domingo 2 de febrero de 2026.
Atención pasajeros del #AeropuertoDeManzanillo:
Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy. Les recomendamos mantenerse…
EU emite alerta a ciudadanos
El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos buscar resguardo si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.
El gobierno estadounidense pide evitar zonas con actividad de las fuerzas de la ley, buscar refugio y evitar movimientos innecesarios.
Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including…
Air Canada suspende vuelos a Puerto Vallarta
La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de sus operaciones por este día domingo 22 de febrero de 2026 "debido a la situación actual de seguridad" en Puerto Vallarta, Jalisco.
Due to an ongoing security situation in Puerto Vallarta impacting the @VallartaAirport, Air Canada has temporarily suspended operations there today. We are monitoring the situation and in contact with local authorities who are working to resolve the issue.
Hay bloqueos en cuatro aeropuertos de México
Al menos cuatro aeropuertos presentan bloqueos: Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco, Reynosa, Tamaulipas y el Aeropuerto del Bajío, en Guanajuato. La aerolínea Viva Aerobús pide a los usuarios tomar previsiones.
#VivaInforma #Aeropuerto #GDL #PVR #REX #BJX⚠️
Consulta información adicional relacionada con esta afectación desde el siguiente enlace:
Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí
Suspenden partido de Liga MX Femenil
La Liga MX Femenil informó que el partido que se disputaría este domingo en el Estadio Akron la tarde de este domingo quedó reprogramado. El encuentro sería entre los clubes Guadalajara y América.
🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨
Cierran Aeropuerto de Guadalajara
El Aeropuerto de Guadalajara está cerrado a las operaciones tras el operativo que resultó en el abatimiento de "El Mencho" este domingo.