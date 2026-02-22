Abaten a “El Mencho”; últimas noticias sobre la caída del líder del CJNG

El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos buscar resguardo si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

El gobierno estadounidense pide evitar zonas con actividad de las fuerzas de la ley, buscar refugio y evitar movimientos innecesarios.