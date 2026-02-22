Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Abaten a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG

Abaten a “El Mencho”; últimas noticias sobre la caída del líder del CJNG

En diversos estados hay bloqueos tras el abatimiento de “El Mencho"; el Aeropuerto de Guadalajara está cerrado tras el operativo de fuerzas federales.

el-mencho-abatido-22-febrero-2026
Notas,
Seguridad

Escrito por: César Contreras,Iveth Ortiz

Este domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales concretaron un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", quien resultó abatido.

Abaten a “El Mencho”; últimas noticias sobre la caída del líder del CJNG

Suspenden corridas de autobuses en la Terminal del Norte en CDMX

Las corridas de autobuses en la terminal del Norte de la Ciudad de México están canceladas este domingo. Diversas empresas piden contactar a sus portales o personal en taquillas.

Suspenden clases en Nayarit

El gobierno del estado de Nayarit anunció la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior para el lunes 23 de febrero de 2026 para "salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, personal docente y administrativo".

Afectaciones en aeropuerto de Manzanillo

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto de Manzanillo, Colima, informó que hay dificultades en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos para este domingo 2 de febrero de 2026.

EU emite alerta a ciudadanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos buscar resguardo si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

El gobierno estadounidense pide evitar zonas con actividad de las fuerzas de la ley, buscar refugio y evitar movimientos innecesarios.

Air Canada suspende vuelos a Puerto Vallarta

La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de sus operaciones por este día domingo 22 de febrero de 2026 "debido a la situación actual de seguridad" en Puerto Vallarta, Jalisco.

Hay bloqueos en cuatro aeropuertos de México

Al menos cuatro aeropuertos presentan bloqueos: Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco, Reynosa, Tamaulipas y el Aeropuerto del Bajío, en Guanajuato. La aerolínea Viva Aerobús pide a los usuarios tomar previsiones.

Suspenden partido de Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil informó que el partido que se disputaría este domingo en el Estadio Akron la tarde de este domingo quedó reprogramado. El encuentro sería entre los clubes Guadalajara y América.

Cierran Aeropuerto de Guadalajara

El Aeropuerto de Guadalajara está cerrado a las operaciones tras el operativo que resultó en el abatimiento de "El Mencho" este domingo.

Tags relacionados
Seguridad y Justicia Narcotráfico en México CJNG

Notas