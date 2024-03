Arranque de campañas por Jefatura de Gobierno en vivo: Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski inician la carrera por la CDMX

Las campañas por la jefatura de Gobierno de la CDMX entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski formalmente iniciaron con los ahora candidatos que, durante casi dos meses, buscarán convencer a los capitalinos sobre quién es la mejor opción.

“CDMX será la ciudad más segura de México”, afirma Santiago Taboada en arranque de campaña

El candidato de la coalición “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, prometió en su primer mensaje de campaña hacer de la Ciudad de México el sitio más seguro de todo el país.

Acompañado de aspirantes a diputaciones locales, federales y cuadros del PRI, PAN y PRD, aseguró que la capital pasa por una ola de violencia que se refleja en el transporte público, calles y otros espacios. Además, mencionó que 10 de las colonias más “peligrosas” son gobernadas por Morena.

“Tenemos el mejor equipo político, vamos a lograr el mejor proyecto que la CDMX haya conocido, tenemos una misión importante, vamos a demostrar que vivir en una ciudad mejor es posible... Esta ciudad puede ser mucho mejor, la vamos a ganar para que sea la más segura de todo el país”, expresó.

“CDMX merece más y la vamos a ganar": Salomón Chertorivski

El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Salomón Chertorivski, afirmó que durante los próximos 90 días saldrán a dar la batalla para ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

Salomón Chertorivski mencionó que la CDMX merece mejores gobiernos donde se garantice la seguridad de todos los habitantes, por lo que insistió en que ganarán a Morena y a la coalición “Va por la CDMX”.

“No tengan la menor duda, a partir de hoy iniciamos este recorrido, pero a a partir de hoy no paramos, uno solo de los 90 días que nos quedan de campaña hasta la victoria, esta ciudad merece más, vamos a ganar la CDMX, no tengan la menor duda, porque yo no la tengo”, concluyó.

“Vamos a derrotar al cártel inmobiliario”: Clara Brugada

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos haciendo historia” conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, Clara Brugada, arrancó su campaña con un mensaje en video en el que afirmó que la capital no admite retrocesos y prometió acabar con el cártel inmobiliario.

Clara Brugada mencionó que, en caso de ganar Morena, la CDMX seguirá siendo “la ciudad más progresista, la ciudad más democrática de América”.

“Estoy lista para conquistar con entusiasmo, con alegría y votos, el gobierno de esta gran ciudad. Esta ciudad no admite retrocesos, vamos a derrotar al cártel inmobiliario”, afirmó en su mensaje.

¿Dónde arranca la campaña de cada candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Los ahora candidatos iniciarán las campañas en distintos puntos de la capital de México, pero será Clara Brugada quien tendrá el escenario más grande al realizar un evento masivo en el Zócalo el viernes 1 de marzo, esto a las 16:00 horas.

Sin embargo, los que madrugarán son Santiago Taboada y Salomón Chertorivski. El primero de ellos acudirá al Ángel de la Independencia en punto de las 00:00 horas del 1 de marzo junto a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN).

Por su parte, Salomón Chertorivski prevé arrancar las acciones de campaña en la esquina de la avenida Juárez y Eje Central (frente al Palacio de Bellas Artes).

¿Qué día son las elecciones 2024 en CDMX y qué se vota?

Las elecciones en la CDMX se llevarán a cabo el próximo 2 de junio y a la contienda por la Jefatura de Gobierno también se suman las 16 alcaldías, 34 diputaciones de mayoría relativa, 32 diputaciones de Representación Proporcional y 204 Concejalías.

Habitantes de la capital podrán votar entre las 8:00 y las 18:00 horas, pero será hasta una semana después cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) cuando confirme a la ganadora o ganador que asumirá la Jefatura de Gobierno de la CDMX.