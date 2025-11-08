Embajada de Irán niega complot contra embajadora israelí en México: “Una gran mentira mediática”

La Embajada de Irán en México rechazó categóricamente las acusaciones sobre un presunto intento de asesinato contra la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger, calificándolo como “un invento mediático” y “una gran mentira” cuyo objetivo, dijo, es dañar las relaciones amistosas e históricas entre México e Irán.

El señalamiento surgió luego de que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos afirmaran que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría planeado un atentado contra la diplomática israelí en territorio mexicano, de acuerdo con información difundida por la agencia Reuters.

La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente. — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) November 7, 2025

Según esas versiones, el supuesto complot habría comenzado a gestarse desde finales de 2024 y fue desarticulado durante el verano de 2025. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aclararon que la amenaza “fue contenida” y que actualmente no existe un riesgo activo para la embajadora.

La embajada de Israel agradeció a México por haber desarticulado este presunto atentado contra su diplomática, sin embargo, autoridades mexicanas aseguraron que desconocían dichas amenazas, por lo tanto, no desarmaron ninguna operación.

México desconoce reporte de atentado contra embajadora de Israel

Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que no existe ningún reporte oficial sobre un intento de atentado en contra de la representante diplomática israelí.

La Cancillería mexicana reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, mientras que la SSPC subrayó su compromiso de colaborar de manera respetuosa y coordinada con las agencias de seguridad internacionales, siempre dentro del marco de la soberanía nacional.

Relaciones diplomáticas bajo observación en México

Las declaraciones cruzadas entre Irán, Estados Unidos e Israel colocan nuevamente a México en un punto de atención internacional, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna amenaza real ni se ha iniciado una investigación formal.

El gobierno mexicano mantiene silencio ante los conflictos que rodean a estas dos naciones. Mientras la Embajada de Irán insiste en que la información difundida es parte de una campaña para desestabilizar las relaciones bilaterales.

La embajadora Einat Kranz Neiger: trayectoria y vínculos con México

Einat Kranz Neiger, diplomática de carrera con casi tres décadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, asumió su cargo como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Israel en México en agosto de 2023.

Con una formación académica en Psicología, Filosofía y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Kranz Neiger ha desarrollado una sólida carrera en el servicio exterior. Entre 1996 y 2000 fungió como Portavoz de la Embajada de Israel en México, experiencia que le otorgó un profundo conocimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Además, de 2008 a 2011, se desempeñó como Jefa de Misión Adjunta en la Embajada de Israel en España, consolidando su experiencia diplomática en Europa y América Latina.

